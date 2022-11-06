Мэр латвийского города заявил, что в войне не будет победителей, а Крым назвал российским

На следующий вопрос, надеется ли он на поражение и отступление российской армии, он повторил, что "в войне не будет победителей". Когда журналистка задала вопрос снова и заявила, что хочет выяснить его "человеческую позицию", Элксниньш ответил, что это есть его позиция: "В войне не будет победителей, и это трагедия".
В то же время он рассказал, что Даугавпилс был местом, где "искали и ищут приют многие украинцы". Он подчеркнул, что среди них есть жители и Донецкой, и Луганской областей. На что ему заявила ведущая, что называть "агрессора агрессором" так же важно, как и "делать дела". В ответ Элксниньш сказал: "В Украине война, это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно", но не назвал РФ агрессором.
Кроме того, на вопрос, кому принадлежит Крым, мэр Даугавпилса заявил, что он "является частью Российской Федерации". В то же время об аннексии территорий четырех областей Украины он сказал, что смог бы ответить "после более глубокого анализа". Также он отметил, что Европа и многие мировые страны и после того, как осудили РФ за аннексию, продолжают с ней сотрудничать.
Говоря об ответственности России за убийства в Киевской области, в частности в Буче, Элксниньш сказал: "Во всем, что произошло, Россия, Украина и США несут безоговорочную ответственность". Мэр Даугавпилса добавил, в ситуации "виноваты все", в частности дипломатия. Он заявил: "Когда дипломаты проигрывают в дипломатии, действует армия. Так было всегда... И в этой ситуации произошла потеря дипломатии".
Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger на сумму более €200 млн, написало 15 августа Delfi.
Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.
Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины, и "других вариантов нет".
30 сентября МИД Латвии вручил послу РФ ноту протеста из-за незаконной аннексии территорий Украины.