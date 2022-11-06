Мэр латвийского города заявил, что в войне не будет победителей, а Крым назвал российским

На следующий вопрос, надеется ли он на поражение и отступление российской армии, он повторил, что "в войне не будет победителей". Когда журналистка задала вопрос снова и заявила, что хочет выяснить его "человеческую позицию", Элксниньш ответил, что это есть его позиция: "В войне не будет победителей, и это трагедия".

В то же время он рассказал, что Даугавпилс был местом, где "искали и ищут приют многие украинцы". Он подчеркнул, что среди них есть жители и Донецкой, и Луганской областей. На что ему заявила ведущая, что называть "агрессора агрессором" так же важно, как и "делать дела". В ответ Элксниньш сказал: "В Украине война, это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно", но не назвал РФ агрессором.

Кроме того, на вопрос, кому принадлежит Крым, мэр Даугавпилса заявил, что он "является частью Российской Федерации". В то же время об аннексии территорий четырех областей Украины он сказал, что смог бы ответить "после более глубокого анализа". Также он отметил, что Европа и многие мировые страны и после того, как осудили РФ за аннексию, продолжают с ней сотрудничать.

Говоря об ответственности России за убийства в Киевской области, в частности в Буче, Элксниньш сказал: "Во всем, что произошло, Россия, Украина и США несут безоговорочную ответственность". Мэр Даугавпилса добавил, в ситуации "виноваты все", в частности дипломатия. Он заявил: "Когда дипломаты проигрывают в дипломатии, действует армия. Так было всегда... И в этой ситуации произошла потеря дипломатии".