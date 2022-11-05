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В Латвии для ВСУ начали шить зимнюю форму – посол

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Отправка в Украину первой партии зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО, планируется "в ближайшее время", отметил посол в Латвии
Отправка в Украину первой партии зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО, планируется "в ближайшее время", отметил посол в Латвии
Фото: Olexandr Mischenko / Facebook

5 ноября одна из компаний в Риге (Латвия) начала шить зимнюю военную форму для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Латвии Александр Мищенко.

"Указанная зимняя форма делается специально по предоставленным определенными подразделениями ВСУ размерами, и мы хотим, чтобы каждый комплект формы максимально подошел нашим воинам, которым мы организовываем на этот раз помощь, и это бы способствовало их героической борьбе с российским врагом", – написал дипломат.

По словам Мищенко, отправка первой партии зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО, планируется "в ближайшее время гуманитарным конвоем вместе с другой помощью военно-технического характера".

"Делаем все возможное, чтобы обеспечить доставку зимней военной одежды к фронту для ВСУ еще до наступления холодов", – подчеркнул посол Украины в Латвии.

https://www.facebook.com/olexandr.mischenko/posts/pfbid0SRAMbZ2pwEmHf7iAZ1cauRKhWNdWacoaxwcSDQKcGczWfBjB29NftWoNx1VzQ5Wul

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

26 сентября в Минобороны сообщили, что ведомство заключило необходимы контракты для обеспечения ВСУ зимней формой, но "ни у одного производителя, ни украинского, ни западного, нет в таком количестве одежды в стоке или на складе, чтобы просто купить и привезти". Заказы шьются, объясняла замглавы ведомства Анна Маляр.

13 октября в Минобороны заявили, что первоочередные потребности ВСУ в зимней одежде закрыты. В ведомстве уточнили, что в списке вещей для зимнего обеспечения украинских военных – 20 наименований.

17 октября в Минобороны Украины сообщили, что служащие на передовой полностью обеспечены зимней формой. В то же время военные это отрицали.

Министр обороны Бен Уоллес говорил 20 октября, что Великобритания готовит новый пакет помощи для ВСУ, в котором будет 25 тыс. комплектов зимней формы. В начале ноября в минобороны Великобритании сообщили об отправке в Украину более 195 тыс. единиц зимней экипировки.

Теги: Украина, НАТО, Латвия, военные, экипировка, зима, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, посольство Украины, посол, одежда
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