В Латвии для ВСУ начали шить зимнюю форму – посол

Отправка в Украину первой партии зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО, планируется "в ближайшее время", отметил посол в Латвии Фото: Olexandr Mischenko / Facebook

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Латвии Александр Мищенко.

"Указанная зимняя форма делается специально по предоставленным определенными подразделениями ВСУ размерами, и мы хотим, чтобы каждый комплект формы максимально подошел нашим воинам, которым мы организовываем на этот раз помощь, и это бы способствовало их героической борьбе с российским врагом", – написал дипломат.

По словам Мищенко, отправка первой партии зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО, планируется "в ближайшее время гуманитарным конвоем вместе с другой помощью военно-технического характера".

"Делаем все возможное, чтобы обеспечить доставку зимней военной одежды к фронту для ВСУ еще до наступления холодов", – подчеркнул посол Украины в Латвии.

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.