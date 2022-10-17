В Минобороны заявили, что служащие на передовой полностью обеспечены зимней формой. Военные отрицают

По словам замминистра, поставки идут каждый день в больших объемах. Он рассказал, что все, что поступает в логистические составы ВСУ, практически сразу направляется командованием на обеспечение частей. Кроме того, министерство перешло к созданию стратегических запасов.

На заявление Минобороны отреагировал главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. В Facebook он написал, что сказанное Шаповаловым не соответствует действительности.

"Находящиеся в зоне боевых действий на передовой военнослужащие 126-го батальона ТрО попросили передать лучшие пожелания Минобороны, но отметили, что информация МО об обеспечении зимней формой в их части на данный момент не соответствует действительности. Бойцы надеются, что это какая-то досадная случайная невнимательность, которую очень быстро решат, чтобы заявления соответствовали фактическому состоянию", – написал Бутусов.

Военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Степан Буняк в комментарии подтвердил: формы нет, но обещают через пять дней.

Скриншот: facebook.com

Алексей Надиев из 110-й отдельной бригады ТрО написал, что обеспечение – "максимум 15%".

Скриншот: facebook.com

Мать военного из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады отметила, что ее сын также ничего не получал.

Скриншот: facebook.com

"У нас обещают до конца месяца. Так-то все одеты, как партизаны: кто в чем", – написал в комментариях еще один военный Андрей Собченко.

Скриншот: facebook.com

Бутусов также добавил, что получил сообщения от военных по крайне мере из 10 разных частей, что они не получили зимнюю форму. Особенно значительна проблема в бригадах ТрО, уточнил он.

После публикации, что заявление Минобороны не соответствует действительности, к Бутусову позвонил командир одной из бригад и подтвердил, что бригадам на его направлении передали зимнюю форму от командования сил логистики ВСУ, но получить ее успели только 30% военных, которые находятся в его подчинении.

"Чья ответственность? Конечно, в первую очередь моя, потом – всей вертикали, которая должна выдавать форму. Сейчас посмотрел, набрал все службы, завтра выдадим большую часть, в течение двух дней в бригаде будет обеспечен каждый", – процитировал командира Бутусов.

Контекст: Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он. 26 сентября в Минобороны сообщили, что ведомство заключило необходимы контракты для обеспечения ВСУ зимней формой, но "ни у одного производителя, ни украинского, ни западного, нет в таком количестве одежды в стоке или на складе, чтобы просто купить и привезти". Заказы шьются, объясняла замглавы ведомства Анна Маляр. 13 октября в Минобороны заявили, что первоочередные потребности ВСУ в зимней одежде закрыты. В ведомстве уточнили, что в списке вещей для зимнего обеспечения украинских военных – 20 наименований.

Журналист добавил: надеется, что все бригады получили форму на склады.