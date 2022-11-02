Почти 9 тыс. украинских военных завершили обучение в Великобритании, они везут в Украину более 195 тыс. единиц зимнего снаряжения – минобороны

Об этом 1 ноября в Twitter сообщило минобороны Соединенного Королевства.
На опубликованном видео отмечается, что обучение в Великобритании прошли уже почти 9 тыс. украинских военных, которые и привезут в Украину зимнюю экипировку.
The UK has so far sent over 195,000 winter kit items back with Ukrainian recruits after they completed training here - the @BritishArmy provided over 40 items per recruit.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 1, 2022
Kit includes:
* Winter kit
* First aid kit
* Protective kit
* #WeStandWithUkraine * pic.twitter.com/EfRanH46SI
Министр обороны Бен Уоллес говорил 20 октября, что Великобритания готовит новый пакет помощи для ВСУ, в котором будет 25 тыс. комплектов зимней формы.
Обучение украинских военных проходит в Великобритании, программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. 5 сентября Великобритания объявила о значительном расширении программы обучения.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.
В сентябре стало известно, что украинские военные также поедут обучаться в Данию, развертывание в стране программы обучения украинских военных поддержала Словакия.
5 октября в Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ.
20 октября в министерстве обороны Великобритании сообщили, что обучение прошли уже более 7 тыс. украинских военнослужащих.