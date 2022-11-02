Почти 9 тыс. украинских военных завершили обучение в Великобритании, они везут в Украину более 195 тыс. единиц зимнего снаряжения – минобороны

Об этом 1 ноября в Twitter сообщило минобороны Соединенного Королевства.

На опубликованном видео отмечается, что обучение в Великобритании прошли уже почти 9 тыс. украинских военных, которые и привезут в Украину зимнюю экипировку.

The UK has so far sent over 195,000 winter kit items back with Ukrainian recruits after they completed training here - the @BritishArmy provided over 40 items per recruit.



Kit includes:

* Winter kit

* First aid kit

* Protective kit



* #WeStandWithUkraine * pic.twitter.com/EfRanH46SI — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 1, 2022

Министр обороны Бен Уоллес говорил 20 октября, что Великобритания готовит новый пакет помощи для ВСУ, в котором будет 25 тыс. комплектов зимней формы.