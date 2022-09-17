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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Президент Латвии: Мы должны помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира

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Левитс: Мы должны помочь Украине. И я думаю, что эта реалистичная точка зрения общепризнана в западных обществах
Левитс: Мы должны помочь Украине. И я думаю, что эта реалистичная точка зрения общепризнана в западных обществах
Скриншот: В гостях у Гордона

Война, которую Россия ведет против Украины, – первая такого масштаба агрессия после Второй мировой войны, и Украина в этой ситуации борется не только за себя, но и за все международное сообщество, сохранение мирового порядка и международного права.

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

"Это идеологическая война. В России есть идеология империализма и шовинизма XIX века, и мы живем в XXI веке. Мы имеем ситуацию, когда мышление XXI века встречает идеологию и мышление XIX века. Но мы должны быть реалистами и мыслить в категории XXI века. Мы должны разобраться с этим. А это значит, что мы должны помочь Украине всеми возможными средствами, потому что такая агрессивная идеология представляет опасность для всей Европы и всего мира", – заявил он.

Украина, по мнению Левитса, является ключом к будущему Европы.

"И поэтому мы должны помочь Украине. И я думаю, что эта реалистичная точка зрения общепризнана в западных обществах. Как вы правильно отметили, возможно, в первые дни была какая-то путаница, но теперь очевидно: Россия является агрессором, и международное сообщество должно поддержать Украину", – добавил он.

Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о вторжении РФ Украину. До этого, в 2014 году, Россия оккупировала Крым и начала агрессию против Украины на Донбассе.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Латвия, война, агрессия, помощь, война России против Украины, Эгилс Левитс
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