Президент Латвии: Мы должны помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира

Левитс: Мы должны помочь Украине. И я думаю, что эта реалистичная точка зрения общепризнана в западных обществах Скриншот: В гостях у Гордона

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

"Это идеологическая война. В России есть идеология империализма и шовинизма XIX века, и мы живем в XXI веке. Мы имеем ситуацию, когда мышление XXI века встречает идеологию и мышление XIX века. Но мы должны быть реалистами и мыслить в категории XXI века. Мы должны разобраться с этим. А это значит, что мы должны помочь Украине всеми возможными средствами, потому что такая агрессивная идеология представляет опасность для всей Европы и всего мира", – заявил он.

Украина, по мнению Левитса, является ключом к будущему Европы.

"И поэтому мы должны помочь Украине. И я думаю, что эта реалистичная точка зрения общепризнана в западных обществах. Как вы правильно отметили, возможно, в первые дни была какая-то путаница, но теперь очевидно: Россия является агрессором, и международное сообщество должно поддержать Украину", – добавил он.

Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает. Полная версия интервью

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