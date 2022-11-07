В Украине из-за военной агрессии Росси погибло 430 детей – Офис генпрокурора

Прокуроры подсчитали количество погибших и пострадавших детей за время войны Фото: EPA

Более 1257 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 ноября 2022 года официальное число детей-жертв составляет 430, ранены более 827.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 420, Харьковской – 263, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 58, Днепропетровской – 31.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.