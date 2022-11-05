Оккупанты депортировали в Крым детей из интерната в Херсонской области – омбудсмен

По словам омбудсмена, вывезенным детям от девяти до 17 лет. Их оккупанты вывезли в Клиническую психбольницу в Симферопольском районе.

"Оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым", – написал Лубинец.

Он сообщил, что преступные действия россияне подтверждают своими "приказами".

"Обращаюсь к правоохранительным органам по данному факту для фиксации очередного преступления России", – заявил омбудсмен.