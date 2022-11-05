Оккупанты депортировали в Крым детей из интерната в Херсонской области – омбудсмен

По словам омбудсмена, вывезенным детям от девяти до 17 лет. Их оккупанты вывезли в Клиническую психбольницу в Симферопольском районе.
"Оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым", – написал Лубинец.
Он сообщил, что преступные действия россияне подтверждают своими "приказами".
"Обращаюсь к правоохранительным органам по данному факту для фиксации очередного преступления России", – заявил омбудсмен.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
Генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 октября, заявлял, что Россия депортировала с территории Украины 9400 детей. Костин также сообщил, что в рамках расследования уголовных производств установлено около 10 тыс. депортированных и принудительно перемещенных жителей Украины.
Министерство иностранных дел Украины 3 ноября осудило Россию за депортацию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.