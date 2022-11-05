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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты депортировали в Крым детей из интерната в Херсонской области – омбудсмен

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Лубинец: Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид
Лубинец: Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид 
Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

Российские оккупанты незаконно вывезли воспитанников Олешковского детского дома-интерната Херсонской области во временно оккупированный Крым. Об этом в Telegram 5 ноября сообщил украинский обмудсмен Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, вывезенным детям от девяти до 17 лет. Их оккупанты вывезли в Клиническую психбольницу в Симферопольском районе.

"Оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым", – написал Лубинец.

Он сообщил, что преступные действия россияне подтверждают своими "приказами".

"Обращаюсь к правоохранительным органам по данному факту для фиксации очередного преступления России", – заявил омбудсмен.

Контекст:

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

Генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 октября, заявлял, что Россия депортировала с территории Украины 9400 детейКостин также сообщил, что в рамках расследования уголовных производств установлено около 10 тыс. депортированных и принудительно перемещенных жителей Украины.

Министерство иностранных дел Украины 3 ноября осудило Россию за депортацию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, депортация, дети, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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