Папа римский призвал Путина положить конец "спирали насилия и смерти"

Давайте искать условия для переговоров, которые приведут к решениям, не навязываемым силой – Франциск Фото: ЕРА

Обращение к верующим перед воскресной молитвой на площади Святого Петра в Ватикане он посвятил войне в Украине и ядерной угрозе. Папа сказал, что сожалеет об аннексии территорий и опечален тысячами жертв, особенно детей.

"Что будет дальше? Сколько крови должно еще пролиться, чтобы мы поняли, что война – это не решение, а только разрушение? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня. И давайте искать условия для переговоров, которые приведут к решениям, не навязываемым силой, а консенсусным, справедливым и стабильным", – сказал понтифик.

Последние события, связанные с вторжением РФ в Украину, Франциск оценил как нарушение принципов международного права, которое увеличивает риск неконтролируемых и катастрофических последствий во всем мире. Выступая, папа обратился лично к лидерам Украины и РФ.

"Мое обращение адресовано в первую очередь президенту РФ, умоляю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате пережитой им агрессии, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины [Владимиру Зеленскому] быть открытым для серьезных предложений о мире", – сказал он.