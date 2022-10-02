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Папа римский призвал Путина положить конец "спирали насилия и смерти"

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Давайте искать условия для переговоров, которые приведут к решениям, не навязываемым силой Франциск
Давайте искать условия для переговоров, которые приведут к решениям, не навязываемым силой – Франциск
Фото: ЕРА

Папа римский Франциск призвал президента России Владимира Путина прекратить войну, а украинского президента Владимира Зеленского – быть открытым для "серьезных мирных предложений". Об этом сообщает Vatican News.

Обращение к верующим перед воскресной молитвой на площади Святого Петра в Ватикане он посвятил войне в Украине и ядерной угрозе. Папа сказал, что сожалеет об аннексии территорий и опечален тысячами жертв, особенно детей.

"Что будет дальше? Сколько крови должно еще пролиться, чтобы мы поняли, что война – это не решение, а только разрушение? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня. И давайте искать условия для переговоров, которые приведут к решениям, не навязываемым силой, а консенсусным, справедливым и стабильным", – сказал понтифик.

Последние события, связанные с вторжением РФ в Украину, Франциск оценил как нарушение принципов международного права, которое увеличивает риск неконтролируемых и катастрофических последствий во всем мире. Выступая, папа обратился лично к лидерам Украины и РФ.

"Мое обращение адресовано в первую очередь президенту РФ, умоляю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате пережитой им агрессии, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины [Владимиру Зеленскому] быть открытым для серьезных предложений о мире", – сказал он.

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".

На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.

В мае Франциск заявил, что страны Запада своим отношением способствовали началу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

21 сентября Франциск назвал "безумием" намеки Путина на готовность применить ядерное оружие. "Эта трагическая война приводит нас к тому моменту, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, об этом безумии", – сказал он.

Теги: Владимир Путин, папа римский, Ватикан, Франциск, Владимир Зеленский, война России против Украины
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