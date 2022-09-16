Папа римский заявил, что поставки оружия в Украину "морально приемлемы" для самообороны. Франциск призвал вести переговоры, даже если "пахнет"

Об этом 15 сентября на пресс-конференции на борту самолета, возвращающегося из трехдневной поездки в Казахстан, заявил папа римский Франциск, его цитирует Reuters.

СМИ спросили понтифика, правильна ли с точки зрения морали отправка странами Запада вооружений Украине.

По словам Франциска, "это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали".

Решение об отправке оружия может быть аморальным, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну или продать оружие, которое больше не нужно, пояснил папа римский.

Франциск допустил пропорциональное использование смертоносного оружия для самообороны против нации-агрессора. Как отметил понтифик, "самооборона – это не только законно, но и выражение любви к Родине".

По мнению папы римского, "всегда сложно понять диалог со странами, развязавшими войну", но "от него нельзя отказываться" – в противном случае "мы закрываем единственную разумную дверь к миру".

Франциск подчеркнул, что не исключал бы диалога с любой державой, которая находится в состоянии войны, даже с агрессором.

Он добавил, что "иногда приходится вести такой диалог" – "пахнет, но надо".

Папа римский Франциск прибыл 13 сентября в столицу Казахстана Нур-Султан для участия в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, в котором приняли участие делегации из примерно 100 стран.

Выступая на съезде 14 сентября, он сказал, что религии не могут быть опорой для власти, а власти не должны использовать веру для пропаганды насилия. Как отмечает Reuters, слова понтифика о недопустимости поддержки войны были адресованы Русской православной церкви, которая также направила на съезд делегацию во главе с заместителем патриарха митрополитом Антонием.

В мае папа раскритиковал главу РПЦ Кирилла за то, что он оправдывает действия президента РФ Владимира Путина, начавшего военное вторжение в Украину. В интервью газете Corriere della Sera понтифик призвал его "не опускаться до путинского алтарного служки".