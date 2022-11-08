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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время разминирования в Харьковской области подорвался сапер, он потерял стопу

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Сейчас раненый находится в больнице
Сейчас раненый находится в больнице
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

7 ноября во время работ по разминированию территории Харьковской области произошел подрыв, в результате которого пострадал один из саперов. Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Пострадал начальник отделения пиротехнических работ, лейтенант службы гражданской защиты Сергей Молчанов. 

"В результате подрыва Сергей получил взрывчато-осколочное ранение: травматическая ампутация правой стопы. Осколочное ранение мягких тканей правого плеча и головы. Сейчас Сергей находится в больнице, его состояние – средней тяжести", – говорится в сообщении.

Центр опубликовал номер карты раненого сапера для тех, кто хочет помочь ему: 4149499132101732.

https://www.facebook.com/ICHDRR/posts/pfbid02G78PdTmD7UJRoEZr7b7qzzssnyTHz9RE4EhRw6sc7dxjMGJVNWntdKGsag585jSTl


Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га.

По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

Теги: взрыв, ГСЧС, Харьковская область, саперы, война России против Украины, разминирование, мины, ранение, травмы
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