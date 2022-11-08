Во время разминирования в Харьковской области подорвался сапер, он потерял стопу

Сейчас раненый находится в больнице Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

Пострадал начальник отделения пиротехнических работ, лейтенант службы гражданской защиты Сергей Молчанов.

"В результате подрыва Сергей получил взрывчато-осколочное ранение: травматическая ампутация правой стопы. Осколочное ранение мягких тканей правого плеча и головы. Сейчас Сергей находится в больнице, его состояние – средней тяжести", – говорится в сообщении.

Центр опубликовал номер карты раненого сапера для тех, кто хочет помочь ему: 4149499132101732.



