Во время разминирования в Харьковской области подорвался сапер, он потерял стопу

Пострадал начальник отделения пиротехнических работ, лейтенант службы гражданской защиты Сергей Молчанов.
"В результате подрыва Сергей получил взрывчато-осколочное ранение: травматическая ампутация правой стопы. Осколочное ранение мягких тканей правого плеча и головы. Сейчас Сергей находится в больнице, его состояние – средней тяжести", – говорится в сообщении.
Центр опубликовал номер карты раненого сапера для тех, кто хочет помочь ему: 4149499132101732.
По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га.
По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.