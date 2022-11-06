Из-за войны России в Украине пострадали 3 млн га лесов – WWF-Украина

В целом от войны страдают 20% природоохранных территорий страны, говорится в сообщении. По данным фонда, оккупированными остаются восемь заповедников и 10 национальных природных парков.

"Под угрозой уничтожения находится 16 Рамсарских объектов площадью почти 600 тыс. га. Они имеют статус водно-болотных угодий международного значения благодаря их уникальному биоразнообразию. Водно-болотное угодье "Архипелаг Большие и Малые Кучугуры" площадью 7 740 га сейчас деоккупировано, но из-за близкого расположения к линии фронта находится под угрозой уничтожения", – говорится в сообщении.

В организации добавили, что цифры могут расти, ведь на части территорий продолжаются боевые действия, часть – находится под оккупацией или ожидает разминирования.

Россия нанесла среде Украины ущерб более чем на 1,35 трлн грн, сообщила Счетная палата Украины в Facebook.

"Как утверждают экологи, даже эта сумасшедшая сумма не отражает реальную картину. Ежедневно из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. С начала войны количество таких выбросов превысило 67 млн тонн. Для сравнения: в 2021 и 2020 годах они составляли всего 2,2 млн тонн в год", – говорится в сообщении.

Около трети территории Украины потребует разминирования, на что понадобится не менее 10 лет, добавили в Счетной палате.