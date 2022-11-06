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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за войны России в Украине пострадали 3 млн га лесов – WWF-Украина

Около трети территории Украины потребует разминирования, заявили в Счетной палате
Около трети территории Украины потребует разминирования, заявили в Счетной палате
Фото: ДСНС України / Facebook

3 млн га лесов Украины поражены вследствие военных действий. Об этом 6 ноября сообщил Всемирный фонд природы WWF-Украина в Facebook.

В целом от войны страдают 20% природоохранных территорий страны, говорится в сообщении. По данным фонда, оккупированными остаются восемь заповедников и 10 национальных природных парков.

"Под угрозой уничтожения находится 16 Рамсарских объектов площадью почти 600 тыс. га. Они имеют статус водно-болотных угодий международного значения благодаря их уникальному биоразнообразию. Водно-болотное угодье "Архипелаг Большие и Малые Кучугуры" площадью 7 740 га сейчас деоккупировано, но из-за близкого расположения к линии фронта находится под угрозой уничтожения", – говорится в сообщении.

В организации добавили, что цифры могут расти, ведь на части территорий продолжаются боевые действия, часть – находится под оккупацией или ожидает разминирования.

https://www.facebook.com/wwfukraine/posts/5753683354653782

Россия нанесла среде Украины ущерб более чем на 1,35 трлн грн, сообщила Счетная палата Украины в Facebook. 

"Как утверждают экологи, даже эта сумасшедшая сумма не отражает реальную картину. Ежедневно из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. С начала войны количество таких выбросов превысило 67 млн тонн. Для сравнения: в 2021 и 2020 годах они составляли всего 2,2 млн тонн в год", – говорится в сообщении.

Около трети территории Украины потребует разминирования, на что понадобится не менее 10 лет, добавили в Счетной палате.

https://www.facebook.com/rp.gov.ua/posts/463112239257937

Контекст:

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов.

Теги: Россия, Украина, экология, военные, оккупация, угрозы, заповедник, ущерб, разминирование, природа
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