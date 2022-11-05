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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чтобы разминировать всю Луганскую область, понадобится не менее 10 лет – ОВА

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На территории Луганской области есть много снарядов, мин, неразорвавшихся ракет, отметил Гайдай
На территории Луганской области есть много снарядов, мин, неразорвавшихся ракет, отметил Гайдай
Фото: EPA (архив)

На разминирование всей временно оккупированной территории Луганской области понадобится не менее 10 лет.

Об этом 5 ноября в эфире национального телемарафона сказал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.

"Чтобы разминировать всю территорию [Луганской] области, понадобится лет 10, не меньше. Мы в первую очередь понимаем, что будем акцентировать внимание на главных магистральных дорогах, на критической инфраструктуре, которая позволит подключить электричество, газ и воду людям. То есть это такие узкие магистральные путепроводы", – сказал руководитель ОВА.

По словам Гайдая, на одном участке фронта в регионе в течение часа фиксируют 100, 180, 200 "прилетов" от российских оккупантов.

"То есть это в сутки тысячи "прилетов". Много снарядов, мин, ракет неразорвавшихся, много очень минируют дистанционно. Даже ни у кого нет нормальной карты минирования", – отметил глава Луганской ОВА.

Гайдай рассказал, что среди стран и международных организаций, к которым обратилась за помощью Украина, согласилась предоставить технику и специалистов для разминирования территорий Хорватия.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/1089409408439614/

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Гайдай говорил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

По состоянию на 31 октября украинская армия освободила от оккупантов девять населенных пунктов в регионе.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Хорватия, минирование, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, война России против Украины, разминирование, инфраструктура, российские оккупанты
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