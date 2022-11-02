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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США выделили $47,6 млн на разминирование Украины. Они пойдут на обучение саперов и развертывание новых групп спасателей – Госдеп

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД
Фото: ДСНС України / Facebook

США выделили $47,6 млн для оказания помощи Украине в разминировании территорий. Об этом спикер Государственного департамента Нед Прайс сообщил на брифинге, текст и видеозапись которого опубликованы на сайте ведомства.

По его словам, этот транш – часть общей суммы помощи на разминирование в $91,5 млн, объявленной Госдепом в августе.

"Государственный департамент выделил компании Tetra Tech, Incorporated из Пасадены, штат Калифорния, $47,6 млн на предоставление Украине срочной гуманитарной помощи в разминировании", – сказал он.

Согласно условиям проекта, Tetra Tech должна способствовать расширению возможностей украинских специалистов по обнаружению и удалению неразорванных наземных мин, оставленных боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов из жилых районов.

"Компания проведет обучение украинских специалистов по разминированию в соответствии с международными стандартами и предоставит им инструменты, необходимые для выполнения их работы. Проект также поддерживает развертывание дополнительных групп по обезвреживанию и групп по обучению работе по взрывоопасным предметам через местную неправительственную организацию "Украинская ассоциация саперов", – отметил Прайс.

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 24 августа, пиротехники обследовали 69 тыс. га и обезвредили более 186 тыс. взрывоопасных предметов и более 1657 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

Теги: Госдепартамент США, гуманитарная помощь, война России против Украины, разминирование, Нед Прайс
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