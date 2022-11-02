США выделили $47,6 млн на разминирование Украины. Они пойдут на обучение саперов и развертывание новых групп спасателей – Госдеп

По его словам, этот транш – часть общей суммы помощи на разминирование в $91,5 млн, объявленной Госдепом в августе.

"Государственный департамент выделил компании Tetra Tech, Incorporated из Пасадены, штат Калифорния, $47,6 млн на предоставление Украине срочной гуманитарной помощи в разминировании", – сказал он.

Согласно условиям проекта, Tetra Tech должна способствовать расширению возможностей украинских специалистов по обнаружению и удалению неразорванных наземных мин, оставленных боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов из жилых районов.

"Компания проведет обучение украинских специалистов по разминированию в соответствии с международными стандартами и предоставит им инструменты, необходимые для выполнения их работы. Проект также поддерживает развертывание дополнительных групп по обезвреживанию и групп по обучению работе по взрывоопасным предметам через местную неправительственную организацию "Украинская ассоциация саперов", – отметил Прайс.