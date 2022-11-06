На одесский пляж вынесло якорную мину, ее обезвредили – ОК "Юг"

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено Фото: EPA

"В результате штормовой погоды к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был совершен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что радиус обломочного поражения такого снаряда может достигать 100 м, а сдетонировать мина может непроизвольно в непосредственной близости к воде.