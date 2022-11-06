На одесский пляж вынесло якорную мину, ее обезвредили – ОК "Юг"

"В результате штормовой погоды к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был совершен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована", – говорится в сообщении.
В ОК "Юг" отметили, что радиус обломочного поражения такого снаряда может достигать 100 м, а сдетонировать мина может непроизвольно в непосредственной близости к воде.
Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Кроме того, пляжи минировали украинские военные для защиты от морского десанта оккупантов, сообщали в ВМС ВСУ.
28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".
Спасатели рекомендовали не начинать пляжный сезон в семи регионах Украины, которые находятся под временной оккупацией или под обстрелами РФ, сообщало агентство УНИАН 26 июня.