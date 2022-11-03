На российских минах вокруг ЗАЭС взорвались не менее 30 собак, лис и диких кабанов – "Энергоатом"

"Из-за минирования периметра вокруг АЭС за последние три месяца было зафиксировано не менее 30 подрывов собак, лис и диких кабанов на заложенных минах", – говорится в сообщении.
В компании также напомнили, что из-за перевода блоков временно оккупированной ЗАЭС в состояние холодной остановки температура в пруду-охладителе снизилась до +13 градусов, что привело к массовой гибели рыбы в пруду.
27-го и 28 сентября рядом с захваченной россиянами Запорожской АЭС взорвались три мины, в результате одного из взрывов выбило окна в турбинном зале реактора. В МАГАТЭ предположили, что взрывы вызваны "движением животных на заминированной территории за ограждением".
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.
2 ноября в результате российских обстрелов были повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, станция вновь полностью обесточена. В "Энергоатоме считают", что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.