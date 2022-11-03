На российских минах вокруг ЗАЭС взорвались не менее 30 собак, лис и диких кабанов – "Энергоатом"

Своими действиями на временно оккупированной ЗАЭС россияне вредят экологии и убивают животных, заявили в "Энергоатоме" Фото: EPA

"Из-за минирования периметра вокруг АЭС за последние три месяца было зафиксировано не менее 30 подрывов собак, лис и диких кабанов на заложенных минах", – говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что из-за перевода блоков временно оккупированной ЗАЭС в состояние холодной остановки температура в пруду-охладителе снизилась до +13 градусов, что привело к массовой гибели рыбы в пруду.

27-го и 28 сентября рядом с захваченной россиянами Запорожской АЭС взорвались три мины, в результате одного из взрывов выбило окна в турбинном зале реактора. В МАГАТЭ предположили, что взрывы вызваны "движением животных на заминированной территории за ограждением".