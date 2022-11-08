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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области настоятель храма УПЦ МП оправдывал преступления российских оккупантов – СБУ

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По данным СБУ, настоятель храма способствовал оккупации
По данным СБУ, настоятель храма способствовал оккупации
Фото: Служба безпеки України / Telegrаm

Во время стабилизационных мероприятий в Харьковской области был разоблачен настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата, который во время оккупации публично поддерживал агрессию российских войск против Украины. Об этом 8 ноября проинформировала Служба безопасности Украины.

"Во время временной оккупации Купянского района он призвал местную религиозную общину поддержать захватчиков. Также в своих "проповедях" оправдывал преступления агрессора в войне против Украины. Кроме того, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и для этого лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, настоятель согласовывал с Ганчевым "действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации сил обороны Украины".

"Для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных поселков, которая помогала ему распространять прокремлевскую пропаганду на территории общины. Однако во время освобождения района клирик со своей сообщницей сбежали в РФ, где пытаются скрываться от правосудия", – объяснили в службе безопасности.

Обоим фигурантам уголовного производства сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины) Уголовного кодекса Украины, их объявили в розыск, отметили в СБУ.

В ведомстве не указали адрес храма, но на "документе", который подписывал коллаборант и который продемонстрировала СБУ, упоминается село Гетмановка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщали в обладминистрации.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, религия, война, УПЦ МП, пропаганда, розыск, оккупация, церковь, Харьковская область, вторжение, преступление, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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