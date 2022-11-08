СБУ в Николаеве задержала корректировщика российских ракет

Задержанный подозревается в том, что тайно собирал информацию о местах дислокации украинских военных и сотрудников правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.

В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельные ракетные удары.

Собранную информацию корректировщик пытался передать через анонимный Telegram-канал, созданный спецслужбами РФ. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали его. Злоумышленником оказался местный житель, сам вышедший на агрессора для сотрудничества.

Также он активно распространял через социальные сети свои прокремлевские взгляды и оправдывал военные преступления захватчиков, утверждают в СБУ. Так он попал в поле зрения оккупантов и был вовлечен в сбор разведданных.