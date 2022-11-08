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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ в Николаеве задержала корректировщика российских ракет

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Задержанный подозревается в передаче данных агрессору
Задержанный подозревается в передаче данных агрессору
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который, вероятно, наводил российские ракеты по зданию СБУ в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram 8 ноября.

Задержанный подозревается в том, что тайно собирал информацию о местах дислокации украинских военных и сотрудников правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.

В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельные ракетные удары.

Собранную информацию корректировщик пытался передать через анонимный Telegram-канал, созданный спецслужбами РФ. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали его. Злоумышленником оказался местный житель, сам вышедший на агрессора для сотрудничества.

Также он активно распространял через социальные сети свои прокремлевские взгляды и оправдывал военные преступления захватчиков, утверждают в СБУ. Так он попал в поле зрения оккупантов и был вовлечен в сбор разведданных.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Теги: СБУ, Николаев, Николаевская область, российская агрессия, война России против Украины, задержание, Служба безопасности Украины
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