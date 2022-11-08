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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки РФ нанесла по Украине девять ракетных и 37 авиационных ударов – сводка Генштаба ВСУ

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Оккупанты продолжают обстрелы критической инфраструктуры и домов гражданского населения
Оккупанты продолжают обстрелы критической инфраструктуры и домов гражданского населения
Фото: ЕРА

За последние сутки Россия нанесла удары из разного вида вооружений по 25 населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 8 ноября.

Оккупанты ведут наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. За минувшие сутки силы обороны отразили их атаки в районах Красногоровкм, Бахмута, Иванграда, Опытного, Клещеевки, Марьинки, Павловки, Водяного и Майорска Донецкой области и Белогоровки в Луганской области.

"Подразделения армии РФ производят обстрелы украинских сил обороны, а также критической инфраструктуры и домов гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки Россия нанесла девять ракетных и 37 авиационных ударов. Кроме того, произошло более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня, информирует Генштаб ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0q2LfrVJJTieqiJSgnfPh5fJ8DQQ29Dw2YLqHazFbs7QUqhiMS7WCX8VpnVhZCCxDl

Контекст:

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны украинская армия уничтожила 76 460 оккупантов.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Николаевская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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