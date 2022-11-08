За сутки РФ нанесла по Украине девять ракетных и 37 авиационных ударов – сводка Генштаба ВСУ

Оккупанты ведут наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. За минувшие сутки силы обороны отразили их атаки в районах Красногоровкм, Бахмута, Иванграда, Опытного, Клещеевки, Марьинки, Павловки, Водяного и Майорска Донецкой области и Белогоровки в Луганской области.

"Подразделения армии РФ производят обстрелы украинских сил обороны, а также критической инфраструктуры и домов гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки Россия нанесла девять ракетных и 37 авиационных ударов. Кроме того, произошло более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня, информирует Генштаб ВСУ.