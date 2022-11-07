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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Артиллерия и ракетные войска ВСУ за сутки нанесли семь ударов
Артиллерия и ракетные войска ВСУ за сутки нанесли семь ударов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли по российским оккупантам 16 огневых ударов. Об этом проинформировал 7 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу девять ударов. Под поражение попали шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также три позиции средств противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили также работу подразделений противовоздушной обороны, которые сбили вражеский штурмовик Су-25.

"Воины украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения живой силы и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") и склад боеприпасов оккупантов", – объяснили в Генштабе.

По его уточненным данным, в ночь на 6 ноября ВСУ уничтожили запасы топлива оккупантов в городе Голая Пристань Херсонской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid036d9LvNNvZyntpFz6MakbE8xzpaxqDPSWEZuzAtUdM862Qs6gEnE64rhVzrR6mbq3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 7 ноября, в Украине уже погибло около 76 460 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери армии России, российские оккупанты, Голая Пристань, топливо
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