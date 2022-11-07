Украинские ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Артиллерия и ракетные войска ВСУ за сутки нанесли семь ударов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу девять ударов. Под поражение попали шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также три позиции средств противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили также работу подразделений противовоздушной обороны, которые сбили вражеский штурмовик Су-25.

"Воины украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения живой силы и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") и склад боеприпасов оккупантов", – объяснили в Генштабе.

По его уточненным данным, в ночь на 6 ноября ВСУ уничтожили запасы топлива оккупантов в городе Голая Пристань Херсонской области.

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