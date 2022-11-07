СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Telegram-канал Шария

По данным спецслужбы, блогер создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий.
Сведения из информресурса "подхватывали" представители спецслужб России для сбора разведданных о результатах ракетно-артиллерийских обстрелов региона.
Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал прокремлевский блогер Анатолий Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины. Из таких видео он готовил контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов.
Также медиафайлы блогера мониторили оккупационные группировки России на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами.
В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования из-за стрельбы в одном из ресторанов McDonald's в Киеве. В том же году получил политическое убежище в Литве, но в 2021 году Литва этого статуса его лишила.
С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть (сейчас на территории Украины его YouTube-канал заблокирован).
В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности). По материалам этого производства инициирован вопрос об экстрадиции Шария из Испании в Украину. По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в информационной сфере в ущерб национальной безопасности Украины. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу российских структур, считают в спецслужбе.
После начала уголовного производства Шария вызвали на допрос, а после того, как он не явился, объявили в розыск.
4 мая 2022 года Шария задержали в Испании. По информации El País, последние годы блогер жил в испанском муниципалитете Рода-де-Бера. Испанские СМИ сообщили, что местный суд отпустил его под подписку о невыезде и ожидает запроса Украины об экстрадиции. В Офисе генпрокурора заявили, что занимаются этим вопросом, но предупредили, что "процесс экстрадиции – очень длительный всегда".
Против Шария в Украине введены санкции, а деятельность его партии запрещена.