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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Telegram-канал Шария

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Видео задержанного блогера публиковались в Telegram-канале Шария
Видео задержанного блогера публиковались в Telegram-канале Шария
Скриншот: Осторожно: Собчак / YouTube

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили блогера из Запорожья, который передавал стране-агрессору информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, блогер создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий.

Сведения из информресурса "подхватывали" представители спецслужб России для сбора разведданных о результатах ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал прокремлевский блогер Анатолий Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины. Из таких видео он готовил контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов.

Также медиафайлы блогера мониторили оккупационные группировки России на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования из-за стрельбы в одном из ресторанов McDonald's в Киеве. В том же году получил политическое убежище в Литве, но в 2021 году Литва этого статуса его лишила

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть (сейчас на территории Украины его YouTube-канал заблокирован). 

В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности). По материалам этого производства инициирован вопрос об экстрадиции Шария из Испании в Украину. По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в информационной сфере в ущерб национальной безопасности Украины. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу российских структур, считают в спецслужбе.

После начала уголовного производства Шария вызвали на допрос, а после того, как он не явился, объявили в розыск

4 мая 2022 года Шария задержали в Испании. По информации El País, последние годы блогер жил в испанском муниципалитете Рода-де-Бера. Испанские СМИ сообщили, что местный суд отпустил его под подписку о невыезде и ожидает запроса Украины об экстрадиции. В Офисе генпрокурора заявили, что занимаются этим вопросом, но предупредили, что "процесс экстрадиции – очень длительный всегда"

Против Шария в Украине введены санкции, а деятельность его партии запрещена

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Запорожье, война, Анатолий Шарий, война России против Украины
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