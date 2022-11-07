СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Telegram-канал Шария

По данным спецслужбы, блогер создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий.

Сведения из информресурса "подхватывали" представители спецслужб России для сбора разведданных о результатах ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал прокремлевский блогер Анатолий Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины. Из таких видео он готовил контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов.

Также медиафайлы блогера мониторили оккупационные группировки России на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами.

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