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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР", который надеялся "залечь на дно" в Одессе

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Боевик занимался популяризацией террористических группировок
Боевик занимался популяризацией террористических группировок
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила участника террористической группировки "Призрак", который участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства. Об этом сообщает СБУ в Facebook 7 ноября.

Задержанный долгое время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии уехал в РФ. В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно".

По данным следствия, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел". Среди прочего, эта группировка скрыто снабжала оружием и боеприпасами террористам так называемой "ЛНР" под видом "гуманитарных" грузов из России.

Находясь в рядах боевиков, задержанный занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", входившей в состав 2-го оккупационного корпуса России в захваченных районах Луганской области.

Кроме того, он принимал непосредственное участие в подготовке постановочных сюжетов для информационных ресурсов Кремля. Во время пропагандистских мероприятий он на своем примере занимался популяризацией террористических группировок и призвал к их поддержке среди местных жителей.

Следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02Ekc5xWU9mvnjhC2uCPNmKepTgktfxjW8rwBPsbN4Qd9eZ6E37hXV9ujudP5p1vh5l

Теги: СБУ, терроризм, боевики, война России против Украины, задержание, ЛНР
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