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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Харьковской области депутата, который вывозил в РФ украинское зерно

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По данным СБУ, во время захвата части региона депутат одним из первых пошел на сотрудничество с оккупантами
По данным СБУ, во время захвата части региона депутат одним из первых пошел на сотрудничество с оккупантами
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила депутата одного из поселковых советов Купянского района Харьковской области, который вывозил в Россию украинское зерно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, во время захвата части региона депутат одним из первых пошел на сотрудничество с оккупантами. Будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, чиновник предложил россиянам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины.

С этой целью он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России.

При этом основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а то, что останется, – реализовывать на территории страны-агрессора.

Кроме того, злоумышленник предоставил агрессорам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта вражеской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.

После деоккупации района депутат остался в поселке, однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, война, депутаты, Харьковская область, война России против Украины, зерно
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