СБУ задержала в Харьковской области депутата, который вывозил в РФ украинское зерно

По данным СБУ, во время захвата части региона депутат одним из первых пошел на сотрудничество с оккупантами Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, во время захвата части региона депутат одним из первых пошел на сотрудничество с оккупантами. Будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, чиновник предложил россиянам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины.

С этой целью он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России.

При этом основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а то, что останется, – реализовывать на территории страны-агрессора.

Кроме того, злоумышленник предоставил агрессорам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта вражеской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.

После деоккупации района депутат остался в поселке, однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.