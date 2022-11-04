СБУ задержала в Харьковской области депутата, который вывозил в РФ украинское зерно

По данным СБУ, во время захвата части региона депутат одним из первых пошел на сотрудничество с оккупантами. Будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, чиновник предложил россиянам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины.
С этой целью он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России.
При этом основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а то, что останется, – реализовывать на территории страны-агрессора.
Кроме того, злоумышленник предоставил агрессорам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта вражеской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.
После деоккупации района депутат остался в поселке, однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.