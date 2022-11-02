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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрразведка разоблачила российскую шпионку, которая пыталась проникнуть в СБУ и стать "двойным агентом" – спецслужба

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Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка СБУ заявила о разоблачении глубоко законспированной шпионки ФСБ в Луганской области, которая притворялась украинской патриоткой, чтобы внедриться в СБУ и стать "двойным агентом". Об этом 2 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

"Для выполнения вражеской задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Среди прочего она "гарантировала" предоставление актуальной информации о деятельности врага на временно оккупированной территории востока Украины", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой из подконтрольного оккупантам так называемого "МГБ "ЛНР".

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина выполняла задания по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области. Также она собирала данные об участниках сопротивления в регионе (в частности, в захваченном поселке Марковка), полученную информацию передавала оккупационной администрации.

"Впоследствии российский агент получила задачу установить контакт и наладить сотрудничество с украинской спецслужбой. Однако СБУ сорвала планы врага по проникновению их "крота" в негласный аппарат службы. В результате многоходовых контрразведывательных мероприятий злоумышленницу своевременно уличили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее куратора", – говорится в сообщении.

Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели подозреваемую на подконтрольную украинским властям территорию и задержали ее.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: СБУ, Луганская область, ФСБ, следствие, контрразведка, госизмена, война России против Украины, ЛНР, подозрение, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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