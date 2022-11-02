Контрразведка разоблачила российскую шпионку, которая пыталась проникнуть в СБУ и стать "двойным агентом" – спецслужба

"Для выполнения вражеской задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Среди прочего она "гарантировала" предоставление актуальной информации о деятельности врага на временно оккупированной территории востока Украины", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой из подконтрольного оккупантам так называемого "МГБ "ЛНР".