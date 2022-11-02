Контрразведка разоблачила российскую шпионку, которая пыталась проникнуть в СБУ и стать "двойным агентом" – спецслужба

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина выполняла задания по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области. Также она собирала данные об участниках сопротивления в регионе (в частности, в захваченном поселке Марковка), полученную информацию передавала оккупационной администрации.
"Впоследствии российский агент получила задачу установить контакт и наладить сотрудничество с украинской спецслужбой. Однако СБУ сорвала планы врага по проникновению их "крота" в негласный аппарат службы. В результате многоходовых контрразведывательных мероприятий злоумышленницу своевременно уличили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее куратора", – говорится в сообщении.
Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели подозреваемую на подконтрольную украинским властям территорию и задержали ее.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.