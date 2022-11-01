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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине более 300 правоохранителей и судей привлекли к ответственности за госизмену и коллаборационизм – генпрокурор

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По статье о государственной измене с 24 февраля в Украине расследуется около 2 тыс. уголовных производств
По статье о государственной измене с 24 февраля в Украине расследуется около 2 тыс. уголовных производств
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения России за государственную измену и коллаборационную деятельность привлечен к ответственности 341 работник правоохранительных органов и суда. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 октября.

Речь о 274 работниках полиции, из которых в отношении 33 обвинительные акты уже направлены в суд. Также речь идет о шести сотрудниках СБУ, в том числе о двух бывших руководителях областных управлений, в отношении двух из них обвинительные акты уже направлены в суд.

Также в списке двое действующих судей, относительно них обвинительные акты также направлены в суд.

"Что касается именно органов прокуратуры, то это девять работников, из которых шесть – действующие прокуроры. В суд уже направлены обвинительные акты в отношении четырех из них", – сказал Костин.

В целом по статье о государственной измене с 24 февраля следственными подразделениями расследуется около 2 тыс. уголовных производств, 743 человека уже получили сообщения о подозрении, 342 дела направлены в суд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, госизмена, война России против Украины, Андрей Костин, уголовное производство, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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