В Украине более 300 правоохранителей и судей привлекли к ответственности за госизмену и коллаборационизм – генпрокурор

По статье о государственной измене с 24 февраля в Украине расследуется около 2 тыс. уголовных производств Фото: depositphotos.com

Речь о 274 работниках полиции, из которых в отношении 33 обвинительные акты уже направлены в суд. Также речь идет о шести сотрудниках СБУ, в том числе о двух бывших руководителях областных управлений, в отношении двух из них обвинительные акты уже направлены в суд.

Также в списке двое действующих судей, относительно них обвинительные акты также направлены в суд.

"Что касается именно органов прокуратуры, то это девять работников, из которых шесть – действующие прокуроры. В суд уже направлены обвинительные акты в отношении четырех из них", – сказал Костин.

В целом по статье о государственной измене с 24 февраля следственными подразделениями расследуется около 2 тыс. уголовных производств, 743 человека уже получили сообщения о подозрении, 342 дела направлены в суд.