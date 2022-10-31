ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Семи украинцам, участвовавшим в штурме "Азовстали", сообщили о подозрении в госизмене

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным следствия, в мае 2022 года семеро граждан Украины штурмовали завод "Азовсталь"
По данным следствия, в мае 2022 года семеро граждан Украины штурмовали завод "Азовсталь"
Фото: EPA

Правоохранители сообщили о подозрении семи гражданам Украины, которые штурмовали завод "Азовсталь". Об этом 31 октября сообщил в Telegram Офис генерального прокурора.

По данным следствия, шестеро граждан Украины во главе с "министром внутренних дел "ДНР" в условиях военного положения перешли на сторону российских оккупантов.

"Они участвовали в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований. В мае 2022 года в составе "спецподразделения КАСКАД МВД "ДНР" они штурмовали завод "Азовсталь", оборонявшийся военнослужащими Вооруженных сил Украины, а также руководили захватом их в плен", – говорится в сообщении.

Им сообщили о подозрении в государственной измене, а также в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нападении на предприятия (ч. 1 ст. 111 (в редакции 2014 года), ч. 2 ст. 111, ч. 3, 4 ст. 260 УК Украины).

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Вершинин.

Вернувшиеся из российского плена похудели на десятки килограммов. В частности, пресс-офицер "Азова" Дмитрий Козацкий (позывной Орест) похудел до 55 кг, а морпех Михаил Дианов потерял 30% своего нормального веса.

Теги: Россия, МВД, Украина, война, штурм, следствие, Азовсталь, ДНР, правоохранители, госизмена, война России против Украины, подозрение, измена, прокурор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать G
Елена ПОСКАННАЯ
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь
"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь
Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи
Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи
Маск пригласил Джоли на секретную Хэллоуин-вечеринку, которая состоится в замке Дракулы в Румынии – СМИ
Маск пригласил Джоли на секретную Хэллоуин-вечеринку, которая состоится в замке Дракулы в Румынии – СМИ
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео
  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
32-летняя Дорофеева рассказала, сколько теперь весит
32-летняя Дорофеева рассказала, сколько теперь весит
Серга объяснил, почему Украина ничего не боится, и прочитал свое новое стихотворение
Серга объяснил, почему Украина ничего не боится, и прочитал свое новое стихотворение
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (295319)
2
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды (165205)
3
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. В нем сообщается о переменах в жизни замалчивающей войну артистки (110371)
4
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (91006)
5
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (88803)
6
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (65409)
7
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (60893)
8
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (51347)
 
 
 
 