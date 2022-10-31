Семи украинцам, участвовавшим в штурме "Азовстали", сообщили о подозрении в госизмене

По данным следствия, шестеро граждан Украины во главе с "министром внутренних дел "ДНР" в условиях военного положения перешли на сторону российских оккупантов.
"Они участвовали в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований. В мае 2022 года в составе "спецподразделения КАСКАД МВД "ДНР" они штурмовали завод "Азовсталь", оборонявшийся военнослужащими Вооруженных сил Украины, а также руководили захватом их в плен", – говорится в сообщении.
Им сообщили о подозрении в государственной измене, а также в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нападении на предприятия (ч. 1 ст. 111 (в редакции 2014 года), ч. 2 ст. 111, ч. 3, 4 ст. 260 УК Украины).
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Вершинин.
Вернувшиеся из российского плена похудели на десятки килограммов. В частности, пресс-офицер "Азова" Дмитрий Козацкий (позывной Орест) похудел до 55 кг, а морпех Михаил Дианов потерял 30% своего нормального веса.