Семи украинцам, участвовавшим в штурме "Азовстали", сообщили о подозрении в госизмене

По данным следствия, в мае 2022 года семеро граждан Украины штурмовали завод "Азовсталь" Фото: EPA

По данным следствия, шестеро граждан Украины во главе с "министром внутренних дел "ДНР" в условиях военного положения перешли на сторону российских оккупантов.

"Они участвовали в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований. В мае 2022 года в составе "спецподразделения КАСКАД МВД "ДНР" они штурмовали завод "Азовсталь", оборонявшийся военнослужащими Вооруженных сил Украины, а также руководили захватом их в плен", – говорится в сообщении.

Им сообщили о подозрении в государственной измене, а также в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нападении на предприятия (ч. 1 ст. 111 (в редакции 2014 года), ч. 2 ст. 111, ч. 3, 4 ст. 260 УК Украины).