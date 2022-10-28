Начальник штаба "Азова" Кротевич: "Азовсталь" – нереальная, здоровая территория с бункерами и системой подземных ходов, которую мы не изучили за три месяца

Кротевич: Я очень далек от любителя, я ненавистник, можно сказать, Советского Союза, но, блин, строить умели, знаете Скриншот: Ходят Слухи / YouTube

По его словам, вариант передислокации украинских бойцов на "Азовсталь" планировался за три–четыре дня до полномасштабного вторжения российских оккупантов.

"Азовсталь" – это просто нереальная, здоровая территория с бункерами и системой подземных ходов, которую мы не изучили за три месяца… Мы пробуем туда зайти – нам: "Давайте так. Только четыре человека или пять", – я не помню. Командир 12-й бригады, [командир "Азова" подполковник Денис Прокопенко] Редис, я и [Иван] Игнатьев – это зам по тылу. "Но вы должны переодеться в форму... Это за пару дней до войны – там, неделя. "Но вы должны переодеться в метинвестовскую форму, надеть касочки... Надо обязательно надеть каски строительные", – рассказал Кротевич.

Он отметил, что, попав на предприятие "Метинвест", украинские военные полностью там освоились.

"На самом деле, ездили смотрели бункера, где можно развернуть штабы, командные пункты рот, батальонов и так далее. Их не так уж много. Мы не рассматривали, естественно, больницы, школы и так далее. Нам надо было искать, там, трамвайное депо какое-то, которое точно не будет работать во время военного положения, и там делать командные пункты. И желательно, чтобы оно было подальше от жилых домов. Но этого мало. Я не знаю, как в Киеве, но в Мариуполе этого было мало. А когда мы заехали на "Азовсталь", я говорю... Я очень далек от любителя, я ненавистник, можно сказать, Советского Союза, хоть я никогда там не жил в то время, но, блин, строить умели, знаете", – резюмировал Кротевич.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

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