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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: "Азовсталь" – нереальная, здоровая территория с бункерами и системой подземных ходов, которую мы не изучили за три месяца

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Кротевич: Я очень далек от любителя, я ненавистник, можно сказать, Советского Союза, но, блин, строить умели, знаете
Кротевич: Я очень далек от любителя, я ненавистник, можно сказать, Советского Союза, но, блин, строить умели, знаете
Скриншот: Ходят Слухи / YouTube

Начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр) в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что украинским военнослужащим не хватило трех месяцев, чтобы полностью изучить мариупольский завод "Азовсталь".

По его словам, вариант передислокации украинских бойцов на "Азовсталь" планировался за три–четыре дня до полномасштабного вторжения российских оккупантов.

"Азовсталь" – это просто нереальная, здоровая территория с бункерами и системой подземных ходов, которую мы не изучили за три месяца… Мы пробуем туда зайти – нам: "Давайте так. Только четыре человека или пять", – я не помню. Командир 12-й бригады, [командир "Азова" подполковник Денис Прокопенко] Редис, я и [Иван] Игнатьев – это зам по тылу. "Но вы должны переодеться в форму... Это за пару дней до войны – там, неделя. "Но вы должны переодеться в метинвестовскую форму, надеть касочки... Надо обязательно надеть каски строительные", – рассказал Кротевич.

Он отметил, что, попав на предприятие "Метинвест", украинские военные полностью там освоились.

"На самом деле, ездили смотрели бункера, где можно развернуть штабы, командные пункты рот, батальонов и так далее. Их не так уж много. Мы не рассматривали, естественно, больницы, школы и так далее. Нам надо было искать, там, трамвайное депо какое-то, которое точно не будет работать во время военного положения, и там делать командные пункты. И желательно, чтобы оно было подальше от жилых домов. Но этого мало. Я не знаю, как в Киеве, но в Мариуполе этого было мало. А когда мы заехали на "Азовсталь", я говорю... Я очень далек от любителя, я ненавистник, можно сказать, Советского Союза, хоть я никогда там не жил в то время, но, блин, строить умели, знаете", – резюмировал Кротевич.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Кротевич.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Метинвест, полк Азов, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, Богдан Кротевич
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