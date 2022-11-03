"У нас людей просто нет". Оккупанты паникуют от последствий работы артиллерии Украины – СБУ

СБУ опубликовала перехват разговора, в котором российские оккупанты признают, что под украинским артиллерийским огнем выживает один из 20.
"У нас людей просто нет... У нас было, как бы, восемь рот по 120 человек. Так вот, из восьми рот осталось 45... А эта война – артиллерийская. "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", "Вихри" вообще не затыкаются", – рассказал один из оккупантов, который воюет на донецком направлении.
Второй российский военный рассказал о мощи украинской артиллерии.
"У них артиллерия стреляет ох...енно. Разрывает на х...й БТР напополам. А наши вообще ни х...я стрелять не умеют. Я-то думаю, как бы съ...баться побыстрее отсюда", – заявил он.
На каком из направлений и когда именно был записан разговор, в СБУ не уточнили, однако напомнили номера телефонов горячей линии для добровольной сдачи в плен в Украине: +38-066-580-34-98 и +38-093-119-29-84.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.
3 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта противника.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии. По его словам, ВСУ овладели большинством видов современных артиллерийских систем, находящихся на вооружении в ведущих странах мира, и искусно их применяют.