"У нас людей просто нет". Оккупанты паникуют от последствий работы артиллерии Украины – СБУ

По информации СБУ, российские оккупанты признают, что под артиллерийским огнем Украины выживает один из 20 Фото: EPA

СБУ опубликовала перехват разговора, в котором российские оккупанты признают, что под украинским артиллерийским огнем выживает один из 20.

"У нас людей просто нет... У нас было, как бы, восемь рот по 120 человек. Так вот, из восьми рот осталось 45... А эта война – артиллерийская. "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", "Вихри" вообще не затыкаются", – рассказал один из оккупантов, который воюет на донецком направлении.

Второй российский военный рассказал о мощи украинской артиллерии.

"У них артиллерия стреляет ох...енно. Разрывает на х...й БТР напополам. А наши вообще ни х...я стрелять не умеют. Я-то думаю, как бы съ...баться побыстрее отсюда", – заявил он.

На каком из направлений и когда именно был записан разговор, в СБУ не уточнили, однако напомнили номера телефонов горячей линии для добровольной сдачи в плен в Украине: +38-066-580-34-98 и +38-093-119-29-84.



