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"Такого боевого опыта не имеет никто". Залужный поздравил ВСУ с Днем артиллериста

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Главнокомандующий поблагодарил подразделения ракетных войск и артиллерии за то, что они "хранят кровь пехоты"
Главнокомандующий поблагодарил подразделения ракетных войск и артиллерии за то, что они "хранят кровь пехоты"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Украинские артиллеристы на сегодня – лучшие в мире. Об этом Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал 3 ноября, поздравляя с Днем ракетных войск и артиллерии в Facebook.

По его словам, ВСУ овладели большинством видов современных артиллерийских систем, находящихся на вооружении в ведущих странах мира, и искусно их применяют.

"Такого боевого опыта не имеет никто. Несмотря на огневое превосходство противника, мы даем ему достойный отпор. Их количеству мы противопоставляем наше качество", – написал Залужный.

Главнокомандующий поблагодарил подразделения ракетных войск и артиллерии за то, что они "хранят кровь пехоты", останавливают наступление российских оккупантов и создают условия для продвижения украиской армии вперед.

"Поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем вам вернуться к своим родным живыми и невредимыми!", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0hD1Lf3CKbksfAAQ1waH25z9Zm2QV6d7VUu4ePsiTsyysNHbR17jnFnhXYiBNw1e7l

Теги: артиллерия, ВСУ, война России против Украины, поздравление, Валерий Залужный
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