"Такого боевого опыта не имеет никто". Залужный поздравил ВСУ с Днем артиллериста

Главнокомандующий поблагодарил подразделения ракетных войск и артиллерии за то, что они "хранят кровь пехоты" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

По его словам, ВСУ овладели большинством видов современных артиллерийских систем, находящихся на вооружении в ведущих странах мира, и искусно их применяют.

"Такого боевого опыта не имеет никто. Несмотря на огневое превосходство противника, мы даем ему достойный отпор. Их количеству мы противопоставляем наше качество", – написал Залужный.

Главнокомандующий поблагодарил подразделения ракетных войск и артиллерии за то, что они "хранят кровь пехоты", останавливают наступление российских оккупантов и создают условия для продвижения украиской армии вперед.

"Поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем вам вернуться к своим родным живыми и невредимыми!", – говорится в сообщении.