СБУ идентифицировала коллаборантов, которые вступили в "МВД РФ" в Запорожской области

По информации СБУ, среди мужчин – трое бывших должностных лиц, которые были уволены из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество.

Служба установила, что мужчины выполняют карательные задачи оккупантов, подавляя сопротивление и запугивая жителей временно оккупированной территории Запорожской области. Для этого они, как сообщили в СБУ, используют массовые репрессии, преследования, незаконно задерживают граждан, применяя психологическое давление, насилие, угрозы, убийства. Также были зафиксированы факты похищения и истязания людей.

"Кроме того, под видом незаконных обысков коллаборанты разграбляют жилье местных жителей. Во время таких налетов у людей исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи. Также они принимают участие в захвате местных предприятий, отказывающихся сотрудничать с оккупационной администрацией. Задокументированы факты обложения "данью" владельцев агропредприятий", – говорится в сообщении.

Всем четырём фигурантам – заместителю начальника "Розовского РОВД", начальнику уголовного розыска "Каменско-Днепровского районного отдела милиции", оперуполномоченному "Токмацкого районного отдела милиции", работнику "Днепрорудненского районного отдела милиции" – сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.