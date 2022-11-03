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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ идентифицировала коллаборантов, которые вступили в "МВД РФ" в Запорожской области

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СБУ установила, что мужчины выполняют карательные задачи российских оккупантов
СБУ установила, что мужчины выполняют карательные задачи российских оккупантов
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины установила личности, места нахождения и маршруты перемещения четырех мужчин, которые вступили в созданное российскими оккупантами "главное управление МВД по Запорожской области". Об этом пресс-служба СБУ сообщила 3 ноября в Telegram.

По информации СБУ, среди мужчин  трое бывших должностных лиц, которые были уволены из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество.

Служба установила, что мужчины выполняют карательные задачи оккупантов, подавляя сопротивление и запугивая жителей временно оккупированной территории Запорожской области. Для этого они, как сообщили в СБУ, используют массовые репрессии, преследования, незаконно задерживают граждан, применяя психологическое давление, насилие, угрозы, убийства. Также были зафиксированы факты похищения и истязания людей.

"Кроме того, под видом незаконных обысков коллаборанты разграбляют жилье местных жителей. Во время таких налетов у людей исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи. Также они принимают участие в захвате местных предприятий, отказывающихся сотрудничать с оккупационной администрацией. Задокументированы факты обложения "данью" владельцев агропредприятий", – говорится в сообщении.

Всем четырём фигурантам – заместителю начальника "Розовского РОВД", начальнику уголовного розыска "Каменско-Днепровского районного отдела милиции", оперуполномоченному "Токмацкого районного отдела милиции", работнику "Днепрорудненского районного отдела милиции" – сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, СБУ, Украина, преследования, убийство, милиция, война, оккупация, похищение, обыск, Запорожская область, репрессии, жилье, МВД РФ, война России против Украины, насилие, подозрение, Служба безопасности Украины, давление
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