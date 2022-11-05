СБУ заявила о разоблачении коллаборанта – бывшего замначальника Херсонской таможни

По данным СБУ, бывший замначальника Херсонской таможни согласился возглавить "налоговую службу Херсонской области" при оккупантах Фото: depositphotos.com

По информации СБУ, таможенник после оккупации части региона поддержал захватчиков и согласился с предложением возглавить "налоговую службу Херсонской области" при оккупантах.

"Установлено, что соответствующую "протекцию" обеспечил бывший заместитель председателя облсовета, депутат-коллаборант Виталий Булюк, которого враг назначил "первым заместителем главы" местной оккупационной администрации. По данным следствия, его "протеже" организовал незаконный сбор "налогов" в пользу России, а также способствовал рейдерскому захвату украинских предприятий, отказавшихся от сотрудничества с агрессором", – говорится в сообщении.

Мужчину подозревают по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

СБУ установила его место нахождения и "проводит комплексные мероприятия по привлечению к ответственности".

В спецслужбе не назвали имя подозреваемого, но опубликовали фотографию.

Фото: ssu.gov.ua

В июне российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщало, что "налоговая служба начала работать в Херсонской области"

"Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области создана налоговая служба Херсонской области. На меня возложили обязанности временно исполнять обязанности руководителя", – цитировало агентство своего собеседника, не называя его фамилию.