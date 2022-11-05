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СБУ заявила о разоблачении коллаборанта – бывшего замначальника Херсонской таможни

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По данным СБУ, бывший замначальника Херсонской таможни согласился возглавить "налоговую службу Херсонской области" при оккупантах
По данным СБУ, бывший замначальника Херсонской таможни согласился возглавить "налоговую службу Херсонской области" при оккупантах
Фото: depositphotos.com

Сотрудники Службы безопасности разоблачили еще одного коллаборанта, скрывающегося на временно оккупированной территории юга Украины – бывшего заместителя начальника Херсонской таможни. Об этом заявил 5 ноября пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, таможенник после оккупации части региона поддержал захватчиков и согласился с предложением возглавить "налоговую службу Херсонской области" при оккупантах. 

"Установлено, что соответствующую "протекцию" обеспечил бывший заместитель председателя облсовета, депутат-коллаборант Виталий Булюк, которого враг назначил "первым заместителем главы" местной оккупационной администрации. По данным следствия, его "протеже" организовал незаконный сбор "налогов" в пользу России, а также способствовал рейдерскому захвату украинских предприятий, отказавшихся от сотрудничества с агрессором", – говорится в сообщении.

Мужчину подозревают по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

СБУ установила его место нахождения и "проводит комплексные мероприятия по привлечению к ответственности".

В спецслужбе не назвали имя подозреваемого, но опубликовали фотографию.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

В июне российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщало, что "налоговая служба начала работать в Херсонской области"

"Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области создана налоговая служба Херсонской области. На меня возложили обязанности временно исполнять обязанности руководителя", – цитировало агентство своего собеседника, не называя его фамилию. 

Контекст:

Российские оккупанты 16 марта заявили о создании во временно оккупированном Херсоне "комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. В их числе был бывший мэр Херсона, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Сальдо.

26 апреля оккупанты представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец. По информации Bihus.info, он в советское время работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х – в СБУ.

"Главой области" стал Сальдо. 29 апреля прокуроры заочно сообщили Сальдо о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на востоке и юге страны, в том числе в Херсонской области. 

Теги: СБУ, налоги, оккупация, таможня, Херсонская область, рейдерский захват, война России против Украины, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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