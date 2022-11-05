СБУ заявила о разоблачении коллаборанта – бывшего замначальника Херсонской таможни

По информации СБУ, таможенник после оккупации части региона поддержал захватчиков и согласился с предложением возглавить "налоговую службу Херсонской области" при оккупантах.
"Установлено, что соответствующую "протекцию" обеспечил бывший заместитель председателя облсовета, депутат-коллаборант Виталий Булюк, которого враг назначил "первым заместителем главы" местной оккупационной администрации. По данным следствия, его "протеже" организовал незаконный сбор "налогов" в пользу России, а также способствовал рейдерскому захвату украинских предприятий, отказавшихся от сотрудничества с агрессором", – говорится в сообщении.
Мужчину подозревают по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
СБУ установила его место нахождения и "проводит комплексные мероприятия по привлечению к ответственности".
В спецслужбе не назвали имя подозреваемого, но опубликовали фотографию.
В июне российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщало, что "налоговая служба начала работать в Херсонской области"
"Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области создана налоговая служба Херсонской области. На меня возложили обязанности временно исполнять обязанности руководителя", – цитировало агентство своего собеседника, не называя его фамилию.
Российские оккупанты 16 марта заявили о создании во временно оккупированном Херсоне "комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. В их числе был бывший мэр Херсона, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Сальдо.
26 апреля оккупанты представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец. По информации Bihus.info, он в советское время работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х – в СБУ.
"Главой области" стал Сальдо. 29 апреля прокуроры заочно сообщили Сальдо о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия на востоке и юге страны, в том числе в Херсонской области.