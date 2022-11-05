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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вынесен приговор российскому агенту "Победе", которая шпионила за подразделениями ВСУ – СБУ

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Женщину задержали в Житомирской области в ходе спецоперации украинской контрразведки
Женщину задержали в Житомирской области в ходе спецоперации украинской контрразведки
Фото: ssu.gov.ua

К семи годам тюрьмы приговорена агент главного управления Генерального штаба ВС РФ, которая шпионила за подразделениями ВСУ на северном направлении. Об этом сообщил 5 ноября пресс-центр СБУ.

По данным следствия, осужденная жила в одном из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, ей дали оперативный псевдоним "Победа".

"В поле зрения агрессора попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "ВКонтакте", – добавили в СБУ.

Женщину задержали в Житомирской области в ходе спецоперации украинской контрразведки в июне этого года.

"Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений сил обороны на северном направлении. В зоне особого внимания российского агента были железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона. Кроме того, среди основных задач было выявление логистических составов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации, – сказано в сообщении.

Во время обысков у нее дома правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ.

Фото: ssu.gov.ua/
Фото: ssu.gov.ua/

На основании собранных доказательств суд признал жительницу Житомирской области виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, ГРУ, Житомирская область, приговор, госизмена, соцсети, ВСУ, война России против Украины
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