Вынесен приговор российскому агенту "Победе", которая шпионила за подразделениями ВСУ – СБУ

По данным следствия, осужденная жила в одном из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, ей дали оперативный псевдоним "Победа".

"В поле зрения агрессора попала из-за своих прокремлевских сообщений, которые неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "ВКонтакте", – добавили в СБУ.

Женщину задержали в Житомирской области в ходе спецоперации украинской контрразведки в июне этого года.

"Установлено, что она собирала информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений сил обороны на северном направлении. В зоне особого внимания российского агента были железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона. Кроме того, среди основных задач было выявление логистических составов с артиллерийским вооружением, а также аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации, – сказано в сообщении.

Во время обысков у нее дома правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с представителем ГРУ РФ.

Фото: ssu.gov.ua/

На основании собранных доказательств суд признал жительницу Житомирской области виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.