Суд арестовал имущество Богуслаева и начальника департамента "Мотор Січі" на почти 1 млрд грн

Также арестовано имущество начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд грн.

"Это прежде всего средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе расследования СБУ установила, что управляющий "Мотор Січі" является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО "Мотор Банк".

"Также разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций. В связи с этим Служба безопасности предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого", – сообщили в СБУ.