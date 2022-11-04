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Суд арестовал имущество Богуслаева и начальника департамента "Мотор Січі" на почти 1 млрд грн

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Суд арестовал имущества почти на 1 млрд грн
Суд арестовал имущества почти на 1 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Суд арестовал имущество президента "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 4 ноября.

Также арестовано имущество начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд грн.

"Это прежде всего средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе расследования СБУ установила, что управляющий "Мотор Січі" является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО "Мотор Банк".

"Также разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций. В связи с этим Служба безопасности предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого", – сообщили в СБУ.

Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ.

В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России, несмотря на запрет.

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.

В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, арест, Мотор Січ, война России против Украины, Вячеслав Богуслаев
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