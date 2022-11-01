Президент корпорации "Мотор Січ" в начале войны отдал приказ разукомплектовать вертолеты – генпрокурор

По его словам, Богуслаев в начале полномасштабного вторжения Росси в Украину приказал снять лопасти с находящихся на предприятии вертолетов. Кроме того, по его указанию были спрятаны документы на военную технику, чтобы украинские летчики не могли ею воспользоваться.

"Торговля "двигателями смерти" – это не все. Следствие владеет информацией, что президент "Мотор Січі" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных приказал сотрудникам предприятия скрыть документы на вертолеты, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров. Да, и это еще не все! После того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Січі" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти!" – рассказал Костин. Генпрокурор отметил, что это происходило на фоне уже начавшейся войны на территории Украины. "Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие города. И когда так важна была своевременная поддержка Вооруженным силам в воздухе…" – добавил он.