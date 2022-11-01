Президент корпорации "Мотор Січ" в начале войны отдал приказ разукомплектовать вертолеты – генпрокурор

По его словам, Богуслаев в начале полномасштабного вторжения Росси в Украину приказал снять лопасти с находящихся на предприятии вертолетов. Кроме того, по его указанию были спрятаны документы на военную технику, чтобы украинские летчики не могли ею воспользоваться.
"Торговля "двигателями смерти" – это не все. Следствие владеет информацией, что президент "Мотор Січі" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных приказал сотрудникам предприятия скрыть документы на вертолеты, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров. Да, и это еще не все! После того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Січі" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти!" – рассказал Костин.
Генпрокурор отметил, что это происходило на фоне уже начавшейся войны на территории Украины.
"Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие города. И когда так важна была своевременная поддержка Вооруженным силам в воздухе…" – добавил он.
Контекст:
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ.
В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России, несмотря на запрет.
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.
В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу.