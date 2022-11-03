Монастырский: У полиции есть более 25 тыс. часов аудиопереговоров оккупантов, где они говорят о своих преступлениях

По словам министра, в данный момент проводится масштабная работа по документированию преступлений и установлению лиц, причастных к издевательствам над украинцами в организованных оккупантами пыточных. В Харьковской области было обнаружено 23 таких пыточных (из них восемь в Купянске), в Херсонской – три, в Донецкой – одна.

"Я оптимистично смотрю на вопрос установления фигурантов этих дел. Некоторых из них – мы уже понимаем, кто там находился непосредственно. В частности, если мы говорим о Балаклее, то это ОМОН из Тольятти... Сейчас мы идентифицируем, кто персонально участвовал в пытках наших граждан там", – говорит Монастырский.

Министр отметил, что захватчики применяли к людям электрический ток, избиения и всевозможные издевательства, в частности – вырывание ногтей.

"На сегодняшний день в распоряжении полиции есть более 25 тыс. часов аудиопереговоров оккупантов, где они говорят о своих преступлениях. Убежден, что мы сможем установить, кто это делал", – подытожил Монастырский.