Оккупанты начали минирование пригородов Мариуполя – Андрющенко

По его словам, российские захватчики не только укрепляют пригород Мариуполя с помощью установки железобетонных пирамидальных противотанковых конструкций (известных как "зубы дракона"), но и начали минирование грунтовых дорог и полей по линии Агробаза – Бердянское – Шевченко – Приазовское.

"Все указывает на ускоренное и усиленное укрепление города", – написал Андрющенко.