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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты начали минирование пригородов Мариуполя – Андрющенко

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По словам Петра Андрющенко, действия российских оккупантов указывают на усиленное укрепление Мариуполя
По словам Петра Андрющенко, действия российских оккупантов указывают на усиленное укрепление Мариуполя
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты начали минировать пригороды временно оккупированного Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 9 ноября.

По его словам, российские захватчики не только укрепляют пригород Мариуполя с помощью установки железобетонных пирамидальных противотанковых конструкций (известных как "зубы дракона"), но и начали минирование грунтовых дорог и полей по линии Агробаза – Бердянское – Шевченко – Приазовское.

"Все указывает на ускоренное и усиленное укрепление города", – написал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

7 ноября сообщалось, что оккупанты занимаются укреплением города и готовятся к его обороне от наступления ВСУ.

8 ноября министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, заявило, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя. Укрепления, вероятно, были установлены между Мариуполем и поселком Никольское и от севера Мариуполя до села Старый Крым.

Теги: Россия, Украина, война, Мариуполь, минирование, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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