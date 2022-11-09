Оккупанты начали минирование пригородов Мариуполя – Андрющенко

По его словам, российские захватчики не только укрепляют пригород Мариуполя с помощью установки железобетонных пирамидальных противотанковых конструкций (известных как "зубы дракона"), но и начали минирование грунтовых дорог и полей по линии Агробаза – Бердянское – Шевченко – Приазовское.
"Все указывает на ускоренное и усиленное укрепление города", – написал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
7 ноября сообщалось, что оккупанты занимаются укреплением города и готовятся к его обороне от наступления ВСУ.
8 ноября министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, заявило, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя. Укрепления, вероятно, были установлены между Мариуполем и поселком Никольское и от севера Мариуполя до села Старый Крым.