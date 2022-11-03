"В Мариуполь можешь тоже на море приехать". В сети отреагировали на фото Лорак в Испании

"Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома", – написала певица.
Переглянути цей допис в Instagram
Это короткое сообщение возмутило украинцев.
"В Мариуполь можешь тоже на море приехать", – посоветовала ей _tvoya_podryga_koroleva.
"Совесть окейчик?" – спросила natalikkovalenko___.
"Какая совесть? Все в сиськи ушло", – написала nadiavovkina.
Ани Лорак, ни разу не назвавшая Россию агрессором, 2 марта заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв. Лорак также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.