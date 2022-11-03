"В Мариуполь можешь тоже на море приехать". В сети отреагировали на фото Лорак в Испании

"Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома", – написала певица.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Это короткое сообщение возмутило украинцев.

"В Мариуполь можешь тоже на море приехать", – посоветовала ей _tvoya_podryga_koroleva.

"Совесть окейчик?" – спросила natalikkovalenko___.

"Какая совесть? Все в сиськи ушло", – написала nadiavovkina.