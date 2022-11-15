United24 и "Метинвест" выпустили в продажу последний тираж браслетов из довоенной стали "Азовстали"

Купить браслет "Азовсталь. Символ несокрушимости" можно не только в Украине, но и в ЕС, США и Канаде, стоит он 1500 грн. Вся прибыль от продаж браслетов пойдет на создание первого в истории флота морских дронов для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В мировой истории еще не было примеров, когда металлургический завод становился таким символом государства, а браслеты из стали раскупались в считанные часы. Ибо "Азовсталь" – это объединяющий символ для каждого украинца, символ несокрушимости и нашего стремления к победе. Символично, что последний тираж браслетов из стали "Азовстали" поможет построить для государства флот морских дронов, ведь флагман украинского флота, корвет "Гетман Иван Мазепа" также изготовлен из мариупольской стали "Метинвеста". Уверен, что весь тираж браслетов разойдется по Украине и миру через несколько дней. Надеюсь, что следующую партию браслетов мы изготовим уже из первой партии стали из отстроенной "Азовстали" в украинском Мариуполе", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.