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ВОЙНА В УКРАИНЕ

United24 и "Метинвест" выпустили в продажу последний тираж браслетов из довоенной стали "Азовстали"

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Последняя партия браслетов "Азовсталь" появилась в продаже
Последняя партия браслетов "Азовсталь" появилась в продаже
Фото: metinvestholding.com

Фандрейзинговая платформа президента Украины United24 и группа "Метинвест" создали финальную серию браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости". Последний тираж браслетов изготовили из 17-метровых стальных букв "Верю в ВСУ", которые в течение месяца стояли у подножия самого большого флага Украины. Это – последняя довоенная партия стали комбината "Азовсталь", сообщили в пресс-службе компании.

Купить браслет "Азовсталь. Символ несокрушимости" можно не только в Украине, но и в ЕС, США и Канаде, стоит он 1500 грн. Вся прибыль от продаж браслетов пойдет на создание первого в истории флота морских дронов для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В мировой истории еще не было примеров, когда металлургический завод становился таким символом государства, а браслеты из стали раскупались в считанные часы. Ибо "Азовсталь" – это объединяющий символ для каждого украинца, символ несокрушимости и нашего стремления к победе. Символично, что последний тираж браслетов из стали "Азовстали" поможет построить для государства флот морских дронов, ведь флагман украинского флота, корвет "Гетман Иван Мазепа" также изготовлен из мариупольской стали "Метинвеста". Уверен, что весь тираж браслетов разойдется по Украине и миру через несколько дней. Надеюсь, что следующую партию браслетов мы изготовим уже из первой партии стали из отстроенной "Азовстали" в украинском Мариуполе", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Контекст:

Завод "Азовсталь" стал одним из символов сопротивления Украины полномасштабному вторжению российских оккупационных войск. Завод был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные (в том числе бойцы Нацгвардии, полка НГУ "Азов", СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы и Нацполиции) с середины марта до 16 мая, когда защитники получили приказ покинуть "Азовсталь".

Лимитированную серию браслетов "Символ несокрушимости. Азовсталь" (каждый из них сделан из 5 г стали, произведенной на комбинате "Азовсталь" до российского вторжения) презентовали 6 октября в Киеве, вскоре после того как Украине удалось освободить более 215 защитников Украины, в том числе 108 азовцев, включая пятерых командиров мариупольского гарнизона. Все 10 тыс. браслетов из первой партии были проданы в течение дня после старта продаж.

Всего в октябре выпустили 30 000 браслетов, средства от продажи этих тиражей браслетов пошли на проект "Армия дронов" – комплексную программу фандрейзинговой платформы United24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи, предусматривающей системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

Теги: Азовсталь, война России против Украины, Михаил Федоров, United24
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