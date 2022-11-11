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Средства на первый морской дрон собраны за два часа. В Минцифры сказали, как он будет называться

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Стоимость одного морского дрона 10 млн грн
Стоимость одного морского дрона – 10 млн грн
Фото: u24.gov.ua

Первый из морских беспилотников украинского производства, сбор на которые 11 ноября объявил президент Украины Владимир Зеленский, получит имя "Херсон". Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, средства на первый водный дрон были собраны на платформе United24 менее чем за два часа. Федоров заявил, что он будет назван в честь Херсона, в который 11 ноября вошли Вооруженные силы Украины и подняли над ним государственный флаг.

В Министерстве цифровой трансформации Украины в Telegram ранее уточняли, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.

"За один день планируем собрать деньги на 10 беспилотных надводных аппаратов. Сбор производим по всему миру, а также призываем приобщаться бизнес. Делитесь сообщением, рассказывайте знакомым. Обеспечим оккупантов "бавовною" на море, в воздухе и на земле!" – сказано в сообщении министерства.

Контекст:

Создание флота морских дронов в Украине Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Сообщалось, что морские дроны уже показали результат на фронте – атаковали российский флот в Севастополе и поразили три российских корабля. По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.

Теги: Херсон, вооружение, беспилотники, Владимир Зеленский, война России против Украины, Михаил Федоров, Минцифры, United24
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