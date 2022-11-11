Средства на первый морской дрон собраны за два часа. В Минцифры сказали, как он будет называться

По его словам, средства на первый водный дрон были собраны на платформе United24 менее чем за два часа. Федоров заявил, что он будет назван в честь Херсона, в который 11 ноября вошли Вооруженные силы Украины и подняли над ним государственный флаг.
В Министерстве цифровой трансформации Украины в Telegram ранее уточняли, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.
"За один день планируем собрать деньги на 10 беспилотных надводных аппаратов. Сбор производим по всему миру, а также призываем приобщаться бизнес. Делитесь сообщением, рассказывайте знакомым. Обеспечим оккупантов "бавовною" на море, в воздухе и на земле!" – сказано в сообщении министерства.
Создание флота морских дронов в Украине Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Сообщалось, что морские дроны уже показали результат на фронте – атаковали российский флот в Севастополе и поразили три российских корабля. По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.