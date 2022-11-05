Зеленский анонсировал создание в Украине флота морских дронов

Зеленский анонсировал запуск еще одного фандрайзингового направления "на следующей неделе" Фото: president.gov.ua

"На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов, – сказал президент. – Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне".

Как это работает – "все уже видели", добавил Зеленский.

"И это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем", – подчеркнул президент Украины.