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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За полгода работы United24 собрано почти $220 млн взносов от миллионов людей из более сотни стран – Зеленский

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Для Украины на взносы покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, десятки "скорых", рассказал Зеленский
Для Украины на взносы покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, десятки "скорых", рассказал Зеленский
Фото: president.gov.ua

Одно из доказательств силы от реального объединения мира – работа благотворительной фандрайзинговой платформы United24.

Об этом 5 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня ровно полгода после ее запуска. Почти $220 млн взносов от миллионов людей из более сотни стран. Для Украины покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, в том числе очень эффективная Armtraс, десятки "скорых", которые уже работают в прифронтовых районах", – сообщил президент.

Зеленский поблагодарил каждого из доноров и послов United24, команду проекта и всех, кто помогает Украине защищаться от российского террора.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/464743212422766/

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко.

Также амбассадорами проекта являются украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли и американский историк Тимоти Снайдер.

Теги: Украина, пожертвование, вертолет, деньги, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, запуск, обращение, United24
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