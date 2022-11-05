За полгода работы United24 собрано почти $220 млн взносов от миллионов людей из более сотни стран – Зеленский

Для Украины на взносы покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, десятки "скорых", рассказал Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 5 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня ровно полгода после ее запуска. Почти $220 млн взносов от миллионов людей из более сотни стран. Для Украины покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, в том числе очень эффективная Armtraс, десятки "скорых", которые уже работают в прифронтовых районах", – сообщил президент.

Зеленский поблагодарил каждого из доноров и послов United24, команду проекта и всех, кто помогает Украине защищаться от российского террора.