Снайдер стал амбассадором United24 и начал сбор на "ловца Шахидов"

Снайдер начал сбор средств на противодронную систему, так называемый "ловец Шахидов". В октябре украинцы собрали 150 млн грн на три такие системы.
"Тимоти Снайдер – большой друг нашего государства, – подчеркнул Зеленский. – В своих трудах он рассказывает всему миру о важности Украины, нашей правдивой истории и подлинных ценностях. Спасибо за то, что теперь больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они сами могут помочь нам".
Зеленский встречался со Снайдером в Украине в сентябре. Президент рассказывал ему о начале полномасштабного вторжения РФ и саммите в нормандском формате в Париже в 2019 году.
"Фрагменты нашего разговора американский историк планирует использовать в своей будущей книге", – сообщал Зеленский по итогам разговора.
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым абмассадором стала теннисистка Элина Свитолина.
5 июля амбассадором платформы United24 стал известный американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер. Также амбассадорами проекта являются американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик и американский астронавт Скотт Келли.