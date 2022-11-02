Снайдер стал амбассадором United24 и начал сбор на "ловца Шахидов"

Снайдер начал сбор средств на противодронную систему, так называемый "ловец Шахидов". В октябре украинцы собрали 150 млн грн на три такие системы.

"Тимоти Снайдер – большой друг нашего государства, – подчеркнул Зеленский. – В своих трудах он рассказывает всему миру о важности Украины, нашей правдивой истории и подлинных ценностях. Спасибо за то, что теперь больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они сами могут помочь нам".

Зеленский встречался со Снайдером в Украине в сентябре. Президент рассказывал ему о начале полномасштабного вторжения РФ и саммите в нормандском формате в Париже в 2019 году.

"Фрагменты нашего разговора американский историк планирует использовать в своей будущей книге", – сообщал Зеленский по итогам разговора.