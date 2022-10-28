Американский астронавт стал амбассадором United24, будет собирать на "скорые"

Первым проектом Келли станет сбор на машины скорой помощи класса С Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Американский астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Теперь он стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24 и будет развивать направление "Медицинская помощь", – рассказал президент.

По словам Зеленского, первым проектом Келли станет сбор на машины скорой помощи класса С.

"Я почтен быть назначенным послом United24 и возможностью поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня о нашей совместной миссии по сбору средств на машины скорой помощи в поддержку Украины", – прокомментировал Келли в Twitter.