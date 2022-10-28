Американский астронавт стал амбассадором United24, будет собирать на "скорые"

"Американский астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Теперь он стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24 и будет развивать направление "Медицинская помощь", – рассказал президент.
По словам Зеленского, первым проектом Келли станет сбор на машины скорой помощи класса С.
"Я почтен быть назначенным послом United24 и возможностью поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня о нашей совместной миссии по сбору средств на машины скорой помощи в поддержку Украины", – прокомментировал Келли в Twitter.
Honored to be named an Ambassador of @U24_gov_ua, and for the opportunity to talk with the President of Ukraine @ZelenskyyUa today about our joint mission to raise funds for ambulances in support of Ukraine. https://t.co/NF4rbGfVfe— Scott Kelly (@StationCDRKelly) October 27, 2022
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым абмассадором была теннисистка Элина Свитолина.
5 июля амбассадором платформы United24 стал известный американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер. Также амбассадорами проекта на данный момент являются американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия и американская актриса и певица Барбра Стрейзанд.