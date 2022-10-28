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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американский астронавт стал амбассадором United24, будет собирать на "скорые"

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Первым проектом Келли станет сбор на машины скорой помощи класса С
Первым проектом Келли станет сбор на машины скорой помощи класса С
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Американский астронавт Скотт Келли стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Американский астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Теперь он стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24 и будет развивать направление "Медицинская помощь", – рассказал президент.

По словам Зеленского, первым проектом Келли станет сбор на машины скорой помощи класса С.

"Я почтен быть назначенным послом United24 и возможностью поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня о нашей совместной миссии по сбору средств на машины скорой помощи в поддержку Украины", – прокомментировал Келли в Twitter.

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым абмассадором была теннисистка Элина Свитолина.

5 июля амбассадором платформы United24 стал известный американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер. Также амбассадорами проекта на данный момент являются американская группа Imagine Dragonsкреативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия и американская актриса и певица Барбра Стрейзанд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, война России против Украины, Скотт Келли, астронавты, United24
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