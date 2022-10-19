Усик стал амбассадором United24. Он будет поддерживать направление по восстановлению Украины

Усик рассказал Зеленскому, что 20 октября в Лос-Анджелесе проведет благотворительный вечер и аукцион по сбору средств в поддержку Украины Фото: president.gov.ua

Усик сосредоточится на направлении "Восстановление Украины", в первую очередь речь о Киевской области, там он уже реализует инфраструктурные проекты, говорится в релизе.

Спортсмен 18 октября пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ты – победный символ Украины, а сегодня для Украины важнее всего, чтобы на любом поле боя – на фронте, в спорте, в дипломатии – были шаги вперед. А вперед – это только победные шаги. Они очень мобилизуют общество и мотивируют всех нас бороться за Украину – каждого на своем фронте", – сказал Зеленский Усику.

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Боксер рассказал, что 20 октября в Лос-Анджелесе пройдут благотворительный вечер и аукцион, организованные Usyk Foundation. В релизе говорится, что участие в мероприятии подтвердили известные американские актеры, но их имена не называют.

На аукцион выставят в том числе лоты, предоставленные United24.

"Мы должны объединять усилия, чтобы доносить правду до мирового сообщества и усиливать поддержку Украины. Событие 20 октября посетят многие известные люди, поэтому я надеюсь, мы сможем сделать большой сбор, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны", – отметил Усик.