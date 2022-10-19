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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Усик стал амбассадором United24. Он будет поддерживать направление по восстановлению Украины

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Усик рассказал Зеленскому, что 20 октября в Лос-Анджелесе проведет благотворительный вечер и аукцион по сбору средств в поддержку Украины
Усик рассказал Зеленскому, что 20 октября в Лос-Анджелесе проведет благотворительный вечер и аукцион по сбору средств в поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

Украинский боксер Александр Усик стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Об этом проинформировал 18 октября сайт Офиса президента Украины.

Усик сосредоточится на направлении "Восстановление Украины", в первую очередь речь о Киевской области, там он уже реализует инфраструктурные проекты, говорится в релизе.

Спортсмен 18 октября пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

"Ты – победный символ Украины, а сегодня для Украины важнее всего, чтобы на любом поле боя – на фронте, в спорте, в дипломатии – были шаги вперед. А вперед – это только победные шаги. Они очень мобилизуют общество и мотивируют всех нас бороться за Украину – каждого на своем фронте", – сказал Зеленский Усику. 

Боксер рассказал, что 20 октября в Лос-Анджелесе пройдут благотворительный вечер и аукцион, организованные Usyk Foundation. В релизе говорится, что участие в мероприятии подтвердили известные американские актеры, но их имена не называют. 

На аукцион выставят в том числе лоты, предоставленные United24.

"Мы должны объединять усилия, чтобы доносить правду до мирового сообщества и усиливать поддержку Украины. Событие 20 октября посетят многие известные люди, поэтому я надеюсь, мы сможем сделать большой сбор, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны", – отметил Усик.

Контекст:

United24  – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым абмассадором стала теннисистка Элина Свитолина.

5 июля амбассадором платформы United24 стал известный американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер. Также амбассадорами проекта на данный момент являются американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, а также актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: спорт, аукцион, Александр Усик, благотворительность, Лос-Анджелес, United24, восстановление
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