Зеленский объявил о запуске официального маркетплейса Украины

"Мы запускаем официальный маркетплейс Украины MadeWithBravery, чтобы представить наших производителей миру. Сильных и креативных", – заявил Зеленский.
Президент добавил, что 5% от стоимости товара направляется на платформу United24, запущенную в мае этого года украинскими властями для поддержки страны после военного вторжения России.
"Поэтому каждая покупка – это кирпичик, который поможет отстроить Украину", – отметил президент.
Ми запускаємо офіційний маркетплейс України @MadeWithBravery, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022
5% від вартості товару спрямовується United24. Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати * .
Маркетплейс – это платформа электронной коммерции, предоставляющая информацию о продукте или услуге третьих лиц. Он представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению продуктов и услуг.
Фактически это торговая площадка, на которой разные производители и продавцы могут предлагать свою продукцию.