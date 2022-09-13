Зеленский объявил о запуске официального маркетплейса Украины

Владимир Зеленский рассказал, как Украина представит миру своих производителей товаров Фото: president.gov.ua

"Мы запускаем официальный маркетплейс Украины MadeWithBravery, чтобы представить наших производителей миру. Сильных и креативных", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что 5% от стоимости товара направляется на платформу United24, запущенную в мае этого года украинскими властями для поддержки страны после военного вторжения России.

"Поэтому каждая покупка – это кирпичик, который поможет отстроить Украину", – отметил президент.

Ми запускаємо офіційний маркетплейс України @MadeWithBravery, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних.

5% від вартості товару спрямовується United24. Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022