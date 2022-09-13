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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обратился к Международной организации по миграции за помощью по вопросам депортации украинских граждан в РФ

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На встрече стороны обсудили, в частности, долгосрочное решение проблем вынужденных переселенцев
На встрече стороны обсудили, в частности, долгосрочное решение проблем вынужденных переселенцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино во время встречи в Киеве 12 сентября поддержку страдающих из-за войны украинцев, в частности, помощь организации по вопросам принудительной депортации украинских граждан в РФ. Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский подчеркнул, что полномасштабное российское вторжение привело к катастрофическим гуманитарным последствиям. В частности, произошел самый большой кризис вынужденного переселения в мире.

Он поблагодарил собеседника за визит в Украину и призвал главу МОМ максимально донести миру правду о последствиях российского вторжения, которую он увидел.

"Знаем и ценим, что Международная организация по миграции поддерживает украинцев не словами, а конкретными шагами. В первую очередь вынужденно перемещенных лиц как внутри Украины, так и за ее пределами", – сказал Зеленский.

На переговорах обсуждались устроенная оккупантами незаконная массовая депортация украинцев в Россию, в том числе женщин, детей и военнопленных, а также система фильтрационных лагерей. Зеленский напомнил, что это грубое нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, и призвал Виторино оказывать максимальное давление на Россию, чтобы положить конец этому явлению.

Он подчеркнул, что никто сегодня не может назвать конкретные цифры, сколько украинцев, включая детей, было насильно вывезено в РФ. 

"Я хотел бы поблагодарить за то, что вы занимаетесь этим вопросом. Но тем не менее мы бы очень хотели, чтобы у вас было больше доступа, особенно на те территории, где есть фильтрационные лагеря. И то, что делали Россия, оккупанты, а также сепаратисты с гражданами нашего государства, – мы бы хотели от вас поддержки и помощи в этом направлении", – сказал президент. Фрагмент его выступления опубликован в его Telegram. 

Как сообщила пресс-служба президента, во время встречи стороны также обсудили конкретные направления дальнейшего сотрудничества, в частности, комплексное долгосрочное решение насущных проблем вынужденных переселенцев (жилье, гарантии социальной защиты).

Зеленский проинформировал Виторино о вызовах, которые ожидаются в связи с приближением отопительного сезона, прежде всего из-за того, что Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры.

Президент также акцентировал на необходимости поддержки в этот период украинцев, которые возвращаются домой или перемещаются в более безопасные регионы страны, особенно в вопросе обеспечения жильем. В этой связи он отметил, что полезной была бы помощь организации в виде соответствующих микрокредитов.

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

США в начале сентября обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев

Теги: миграция, беженцы, депортация, переселенцы, Владимир Зеленский, война России против Украины
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