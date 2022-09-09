В Украине переселенцы и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение

"Это касается соискателей профессионального передвысшего и высшего образования, которые были зачислены в заведения в прошлые годы на коммерческие места", – говорится в сообщении.

Соответствующий проект постановления разработало Минобразования с учетом предложений Минреинтеграции.

Контекст:

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил 27 мая в эфире общенационального телемарафона, что после открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сказал, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила в Украине уже 1873 учреждения образования.