ФК "Динамо" (Киев) стал партнером United24 и профинансирует восстановление отделения больницы в Чернигове

Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава 7 октября.

"Черниговская больница станет первым проектом United24 по восстановлению социальной инфраструктуры, и мы рады начинать его вместе с легендарным клубом", – заявил во время подписания меморандума вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В релизе сказано, что восстанавливать нужно рентгенологическое отделение больницы, а также установить окна и провести работы по благоустройству территории. Медучреждение, несмотря на повреждения, продолжает работать.

Первый вице-президент клуба Виталий Сивков отметил, что подписание меморандума – это официальное подтверждение партнерства клуба и платформы, которое продолжается с мая.

"Благодаря благотворительным телемарафонам Save Ukraine в мае в Берлине и Embrace Ukraine в июне в Амстердаме, организованным "1+1 медіа" вместе с нами и другими партнерами, уже закуплены и установлены рентгеновские аппараты с С-арками. Благотворительными были и наши матчи Match for peace #StopWarInUkraine. В общей сложности состоялось 15 таких поединков. Знаковой стала игра в Ливерпуле с ФК Everton. Именно благодаря этой игре и поддержке президента ФК будет восстановлена разрушенная больница в Чернигове", – рассказал он.

Как уточняется в сюжете "1+1", рентген-аппараты закуплены в одну из больниц Харькова.

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