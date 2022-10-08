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ФК "Динамо" (Киев) стал партнером United24 и профинансирует восстановление отделения больницы в Чернигове

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Сивков и Федоров подписали меморандум о сотрудничестве
Сивков и Федоров подписали меморандум о сотрудничестве
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) и фандрайзинговая платформа United24 подписали меморандум о сотрудничестве, согласно его условиям, клуб перечислит £250 тыс., собранных во время благотворительных матчей, на восстановление разрушенного в результате российских ракетных ударов отделения Черниговской городской больницы №3.

Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава 7 октября.

"Черниговская больница станет первым проектом United24 по восстановлению социальной инфраструктуры, и мы рады начинать его вместе с легендарным клубом", – заявил во время подписания меморандума вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В релизе сказано, что восстанавливать нужно рентгенологическое отделение больницы, а также установить окна и провести работы по благоустройству территории. Медучреждение, несмотря на повреждения, продолжает работать.

Первый вице-президент клуба Виталий Сивков отметил, что подписание меморандума – это официальное подтверждение партнерства клуба и платформы, которое продолжается с мая.

"Благодаря благотворительным телемарафонам Save Ukraine в мае в Берлине и Embrace Ukraine в июне в Амстердаме, организованным "1+1 медіа" вместе с нами и другими партнерами, уже закуплены и установлены рентгеновские аппараты с С-арками. Благотворительными были и наши матчи Match for peace #StopWarInUkraine. В общей сложности состоялось 15 таких поединков. Знаковой стала игра в Ливерпуле с ФК Everton. Именно благодаря этой игре и поддержке президента ФК будет восстановлена разрушенная больница в Чернигове", – рассказал он.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid031n8VZVrnJ1tJ6HpiVrxy5uxLRmtPZNnSGMSmV48U1C69yDW6goRubocFZGsyaU6Nl

Как уточняется в сюжете "1+1", рентген-аппараты закуплены в одну из больниц Харькова.

ВИДЕО
ТСН / YouTube
Теги: Чернигов, Динамо Киев, больница, Минздрав, Михаил Федоров, восстановление
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