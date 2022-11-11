В Украине начали собирать деньги на первый в мире флот морских дронов – Зеленский

"Начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. [Они] должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей", – написал президент Украины.

Морские дроны, по мнению главы государства, также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.

"Уверен, что миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины. Как это работает, все уже видели. И это только для нашей защиты – на чужое мы не претендуем", – заявил он.

Создание флота морских дронов в Украине Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении.

Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram уточнило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.

"За один день планируем собрать деньги на 10 беспилотных надводных аппаратов. Сбор производим по всему миру, а также призываем приобщаться бизнес. Делитесь сообщением, рассказывайте знакомым. Обеспечим оккупантов "бавовною" на море, в воздухе и на земле!" – сказано в сообщении ведомства.

В Минцифры отметили, что морские дроны уже показали впечатляющий результат на фронте – атаковали российский флот в Севастополе и поразили три российских корабля.

"Это первая морская атака в истории, осуществленная исключительно беспилотными средствами. Россия потеряла неоспоримое преимущество на воде", – констатировали в министерстве, не уточняя принадлежность беспилотников.

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. Министерство обороны РФ заявило о якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко опубликовал видео, на котором, по его словам, зафиксированы горящие в результате взрывов 29 октября российские корабли. По данным его источников, повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя ракет "Калибр", в том числе фрегат "Адмирал Макаров". Официально эту информацию не подтверждали ни Украина, ни РФ, ни независимые наблюдатели.