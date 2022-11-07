Яковина об атаке на российские корабли в Севастополе: Оказалось, что с помощью дронов стоимостью две копейки можно утопить здоровенный корабль. Это аналог иранских дронов

"Честно говоря, до сих пор непонятно, были ли потоплены корабли или повреждены, а если повреждены, то сколько и насколько сильно они повреждены. Ну понятно, что как минимум один корабль был поврежден. Но тут важно даже не столько то, что был поврежден корабль, а важно то, что вся эта история вообще произошла", – считает Яковина.

Журналист считает, что главным результатом из атаки на базу Черноморского флота в Севастополе является понимание, что беспилотники могут нанести серьезный ущерб конвенциональному флоту.

"Она [атака] означает, что дешевыми дронами... Уже кто-то раскопал, что у этих дронов двигатели – знаете какие? От обычных скутеров, на которых катаются люди на пляжах. Вот вытащили из этого скутера двигатель – запихали в эту алюминиевую коробку. Туда бомбу 500-килограммовую – и вперед. Стоит это все две копейки. И с помощью этой штуки можно утопить здоровенный корабль. То есть эти штуки приплыли прямо внутрь Севастопольской бухты. Это вообще шок, катастрофа [для России]", – полагает он.

Журналист констатирует, что успешная атака дронов на Севастополь – это "очень плохие новости для российского военно-морского флота".

"Видимо, России придется после этого эвакуировать свои корабли. Я не знаю, что они будут делать, но, в общем, это показало страшную уязвимость российского флота для такого рода девайсов, плавающих с двигателем от обычного скутера и сделанных буквально на коленках. GPS-приемник, наверное, в них какой-то еще стоит для навигации и так далее", – предположил он.

Яковина отмечает, что недорогие морские беспилотники способны нанести ущерб, на несколько порядков превышающий стоимость их производства.

"Это вот такой аналог, наверное, иранских дронов беспилотных. То есть стоит две копейки, летит далеко, и можно за две копейки уничтожить цель, которая стоит в 100 раз дороже или в 1000 раз дороже. То есть, конечно, для России это предмет большой озабоченности, я думаю, сейчас", – сказал журналист.

Он акцентирует внимание на том, что РФ в итоге, несмотря на озвученные угрозы, так и не вышла из зернового соглашения.

"Россияне не стали ничего предпринимать, когда Турция, ООН и Украина сказали: "А мы все равно продолжим экспортировать зерно из украинских портов, несмотря на ваши возражения, несмотря на то, что вы выходите из "зерновой сделки". Мне кажется, все заинтересованные стороны сказали: "Мы выходим. Нам наплевать на то обстоятельство, что Россия вышла из этой "зерновой сделки". И Россия ничем не смогла ответить. Я думаю, это довольно важная история", – подытожил Яковина.

Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны. Полный текст интервью

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