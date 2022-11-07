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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина об атаке на российские корабли в Севастополе: Оказалось, что с помощью дронов стоимостью две копейки можно утопить здоровенный корабль. Это аналог иранских дронов

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Российский флот в Черном море оказался очень уязвим, считает Яковина. Даже в гавани
Российский флот в Черном море оказался очень уязвим, считает Яковина. Даже в гавани
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

России, вероятно, придется эвакуировать свои корабли из временно оккупированного Севастополя после атаки беспилотниками, последствия которой до сих пор не оглашаются. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

"Честно говоря, до сих пор непонятно, были ли потоплены корабли или повреждены, а если повреждены, то сколько и насколько сильно они повреждены. Ну понятно, что как минимум один корабль был поврежден. Но тут важно даже не столько то, что был поврежден корабль, а важно то, что вся эта история вообще произошла", – считает Яковина.

Журналист считает, что главным результатом из атаки на базу Черноморского флота в Севастополе является понимание, что беспилотники могут нанести серьезный ущерб конвенциональному флоту.

"Она [атака] означает, что дешевыми дронами... Уже кто-то раскопал, что у этих дронов двигатели – знаете какие? От обычных скутеров, на которых катаются люди на пляжах. Вот вытащили из этого скутера двигатель – запихали в эту алюминиевую коробку. Туда бомбу 500-килограммовую – и вперед. Стоит это все две копейки. И с помощью этой штуки можно утопить здоровенный корабль. То есть эти штуки приплыли прямо внутрь Севастопольской бухты. Это вообще шок, катастрофа [для России]", – полагает он.

Журналист констатирует,  что успешная атака дронов на Севастополь – это "очень плохие новости для российского военно-морского флота".

"Видимо, России придется после этого эвакуировать свои корабли. Я не знаю, что они будут делать, но, в общем, это показало страшную уязвимость российского флота для такого рода девайсов, плавающих с двигателем от обычного скутера и сделанных буквально на коленках. GPS-приемник, наверное, в них какой-то еще стоит для навигации и так далее", – предположил он.

Яковина отмечает, что недорогие морские беспилотники способны нанести ущерб, на несколько порядков превышающий стоимость их производства.

"Это вот такой аналог, наверное, иранских дронов беспилотных. То есть стоит две копейки, летит далеко, и можно за две копейки уничтожить цель, которая стоит в 100 раз дороже или в 1000 раз дороже. То есть, конечно, для России это предмет большой озабоченности, я думаю, сейчас", – сказал журналист.

Он акцентирует внимание на том, что РФ в итоге, несмотря на озвученные угрозы, так и не вышла из зернового соглашения.

"Россияне не стали ничего предпринимать, когда Турция, ООН и Украина сказали: "А мы все равно продолжим экспортировать зерно из украинских портов, несмотря на ваши возражения, несмотря на то, что вы выходите из "зерновой сделки". Мне кажется, все заинтересованные стороны сказали: "Мы выходим. Нам наплевать на то обстоятельство, что Россия вышла из этой "зерновой сделки". И Россия ничем не смогла ответить. Я думаю, это довольно важная история", – подытожил Яковина.

Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.

Министерство обороны РФ заявило о якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В министерстве заверили, что все беспилотники, якобы атаковавшие корабли, были уничтожены, "незначительное повреждение получил морской тральщик "Иван Голубец".

Украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко опубликовал видео, на котором, по его словам, зафиксированы горящие в результате взрывов 29 октября российские корабли. По данным его источников, повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя ракет "Калибр", в том числе фрегат "Адмирал Макаров". Официально эту информацию не подтверждали ни Украина, ни РФ, ни независимые наблюдатели.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября в вечернем видеообращении анонсировал создание в Украине флота морских дронов.

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