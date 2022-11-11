В ГУР объявили о возвращении Херсона и призвали оккупантов сдаваться в плен

"Российские военнослужащие! Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ из украинского Херсона ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены.

"Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", – сказано в сообщении.

В разведке напомнили, что в случае добровольной сдачи в плен оккупантам гарантируется сохранение жизни и безопасность. Украина соблюдает Женевские конвенции, гарантирует военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность обмена на украинских военных, которые находятся в плену РФ.

Безопасно сдаться в плен можно по телефонам горячей линии государственного проекта Украины "Хочу жить", добавили в ГУР.

Граждан Украины с оккупированных территорий, которых насильно заставляли воевать на стороне России, призвали сообщить об этом украинским военным.

"На допросе вы должны будете сообщить украинским военным свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию", – говорится в сообщении.