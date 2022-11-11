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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР объявили о возвращении Херсона и призвали оккупантов сдаваться в плен

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Оккупантам предлагают добровольно сдаться
Оккупантам предлагают добровольно сдаться
Фото: EPA

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 октября обратилось к российским военным, которых бросило командование в Херсоне. Обращение вышло в Telegram на русском языке.

"Российские военнослужащие! Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ из украинского Херсона ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены.

"Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", – сказано в сообщении.

В разведке напомнили, что в случае добровольной сдачи в плен оккупантам гарантируется сохранение жизни и безопасность. Украина соблюдает Женевские конвенции, гарантирует военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность обмена на украинских военных, которые находятся в плену РФ.

Безопасно сдаться в плен можно по телефонам горячей линии государственного проекта Украины "Хочу жить", добавили в ГУР.

Граждан Украины с оккупированных территорий, которых насильно заставляли воевать на стороне России, призвали сообщить об этом украинским военным.

"На допросе вы должны будете сообщить украинским военным свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию", – говорится в сообщении.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

11 ноября жители Херсона вышли на улицы города с украинскими флагами, чтобы встречать ВСУ.

Теги: Херсон, Херсонская область, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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